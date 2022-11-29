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南韓2：3輸迦納！隊長孫興慜撞臉阿翰　本尊現身爆笑回應

▲由隊長孫興慜領軍的韓國隊，日前出戰迦納失利。（圖／美聯社／達志影像）
▲由隊長孫興慜領軍的韓國隊，日前出戰迦納失利。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022世界盃足球賽32強排名最低的迦納，日前在H組第二戰時踢走韓國，球員庫杜斯（Mohammed Kudus）兩度破網，最終迦納以3：2拿下該場勝利。南韓目前踢完兩戰都未開張，積分目前僅有一分，想要進16強可謂十分困難。然而，就在韓國輸球之際，就有網友意外發現，韓國足球隊的隊長撞臉台灣網紅阿翰，讓不少人笑翻。

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回顧該場比賽，世界排名61的迦納對上28的韓國，兩隊首次在世界盃對決，最後上半場由薩利蘇（Mohammed Salisu）在網前亂軍之中用左腳掃進網內，後來庫杜斯（Mohammed Kudus）頭錘破網得分，南韓無進帳分；下半場開踢後，南韓前鋒曹圭成雖「梅開二度」，但最後庫杜斯再度破網，終局比賽3：2由迦納獲勝。

▲韓國帥哥球員曹圭成。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國帥哥球員曹圭成，雖然下半場「梅開二度」，仍然沒辦法替韓國拿下該場比賽勝利。（圖／美聯社／達志影像）
由於實力有所差距，不少人都認為韓國也是爆冷輸掉，讓臉書粉專「旁白鴿」發文表示「姊妹突然在群裡罵賤，想說有什麼國仇家恨，原來是卡達世界盃演到迦納VS南韓3：2，記得迦納還進過前八強欸，何賤之有？應該是韓劇看多了代入太多私人情愫吧？」

結果除了韓國輸球引起討論外，不少網友發現旁白鴿附圖為「南韓國家代表隊隊長孫興慜」，意外撞臉台灣網紅阿翰「笑噴，我還以為是阿翰勒！結果不是」、「有點像身材好的阿翰」、「等等啦！這隊長是精壯版阿翰啊？」、「他為何要整的跟阿翰一樣？」、「阿翰為何跟孫興慜長一樣啦好煩喔」而阿翰本尊也現身表示「我脫掉房東阿姨的衣服，就是這樣欸！」笑爆不少人，也意外在世足賽激烈對決中掀起另一個話題。（編輯：張嘉哲）

▲南韓國家代表隊隊長孫興慜被網友發現撞臉台灣網紅阿翰，連阿翰也出面認證，笑翻不少人。（圖/孫興慜IG）
▲南韓國家代表隊隊長孫興慜被網友發現撞臉台灣網紅阿翰，連阿翰也出面認證，笑翻不少人。（圖/孫興慜IG/阿翰臉書）

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