聖誕節羅技殺瘋！滿額送Uber Eats餐券 交換禮物不煩惱
雙11購物節結束還不到1個月，12月雙12和聖誕節的到來又準備帶起一波商機，電競品牌Logitech羅技表示，今年將與優步（Uber）合作，推出「年末送禮夢幻清單」，即日起至2023年1月15日，購買Logitech全品項，登錄發票就送Uber Eats抵用券，消費滿990元再抽萬元Uber Eats抵用券與G502 X PLUS電競滑鼠，送禮同時還能吃大餐。
記者張志浩/綜合報導
Logitech今年聖誕與Uber合作，推出「今晚我想來點，送禮吃大餐」雙重優惠，即日起至2023年1月15日，於指定通路購買Logitech全品項，至指定頁面做發票登錄，單張發票滿2000元，會送出價值200元Uber Eats抵用券，單張發票滿5000元再加送價值300元Uber Eats抵用券，等於每張發票最高可領價值500元Uber Eats抵用券，買越多吃越多！消費若滿990元，登錄發票即可抽價值萬元Uber Eats 抵用券與G502 X PLUS炫光高效能無線電競滑鼠（價值4990元）。
而即日起至12月12日，Logitech為行動高效辦公而生的多項輕巧系商品釋出多款優惠，主打簡約與質感的「MX Keys Mini無線智能鍵盤 – 精簡尺寸」原價3990元，雙12特價只要3090元；超輕巧的「MX Anywhere 3 無線行動滑鼠」原價2990元，特價只要2190元；專為亞洲中小手型而生的「LIFT人體工學垂直滑鼠」原價2490元，特價只要2190元。
此外，Logitech G推出多項熱銷電競產品雙12優惠，機械式鍵盤熱銷王者「G913 TKL無線機械式電競鍵盤（白）」原價4790元，特價4190元；「PRO X SUPERLIGHT超輕量無線電競滑鼠 - 烈焰紅新色」釋出上市以來最低價，原價4490元，特價只要3690元；長時間遊玩也依舊舒適配戴的「G733無線RGB炫光電競耳機麥克風（極光白）」原價4290元，特價僅3390元，不論是自用或送禮都適合！