健保部分負擔新制可省378億　李伯璋：會在最好時機上路

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據健保署統計，健保雲端系統每天約有120萬查詢人次，88%病人在就醫或領藥時，醫事人員詳實查詢健保雲端系統；「TOCC」提示訊息，109年上線迄今已累計逾19.9億查詢人次；健保署今年也以「科技消除C肝 健保永續臺灣」獲得「2022第六屆資誠永續影響力獎–社會創新組銅獎」。
在健保雲端系統推出10週年之際，健保署今日也公開全新升級改版「健保雲端系統2.0」功能，包括新增單一入口網頁，強化網頁搜尋功能，重整並分類頁籤呈現及操作方式，提高使用友善性，並放寬醫事人員登錄權限，使健保雲端系統深入第一線各職類的醫事人員使用。「健保雲端系統2.0」也可依照使用者需求「客製化」系統預設顯示頁籤及欄位，更符合使用者需求。
李伯璋指出，未來健保雲端系統將持續優化，並結合虛擬健保卡，也會擴大納入特材紀錄及終生給付數量上限項目等資料，使服務更加完整。透過健保雲端系統結合數位科技及大數據管理，推估103至110年減少約109.7億元重複藥費支出、107年至110年減少重複檢查檢驗費用約16.4億點。
會中李伯璋接受媒體聯訪時也提到，健保部分負擔新制若是上路，可以節省許多不必要的就醫，減少給付378億點，可用於罕病、癌症用藥等進行更有效的分配，相信會在最好的時機上路。