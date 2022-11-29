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健保部分負擔新制可省378億　李伯璋：會在最好時機上路

▲健保署長李伯璋表示，部分負擔新制若能上路，可減少給付378億點，相信會在最好的時機上路。（圖／實習記者林怡昕攝，2022.11.29）
▲健保署長李伯璋表示，部分負擔新制若能上路，可減少給付378億點，相信會在最好的時機上路。（圖／實習記者林怡昕攝，2022.11.29）

記者許若茵／台北報導

健保署今（29）日舉行「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，向各界展示全新升級改版的「健保雲端系統2.0」友善介面、客製化、視覺化功能。健保署長李伯璋表示，部分負擔新制若能上路，可減少給付378億點，相信會在最好的時機上路。

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衛福部長薛瑞元致詞時表示，感謝健保署在新冠疫情爆發時，迅速在48小時內彙集跨部會資訊，於健保雲端系統建置「TOCC」提示訊息，即時提供第一線人員防杜疫情擴散的一大利器，未來期許健保雲端系統持續精進，以更友善及多元的功能給各位醫事人員使用。

根據健保署統計，健保雲端系統每天約有120萬查詢人次，88%病人在就醫或領藥時，醫事人員詳實查詢健保雲端系統；「TOCC」提示訊息，109年上線迄今已累計逾19.9億查詢人次；健保署今年也以「科技消除C肝 健保永續臺灣」獲得「2022第六屆資誠永續影響力獎–社會創新組銅獎」。

在健保雲端系統推出10週年之際，健保署今日也公開全新升級改版「健保雲端系統2.0」功能，包括新增單一入口網頁，強化網頁搜尋功能，重整並分類頁籤呈現及操作方式，提高使用友善性，並放寬醫事人員登錄權限，使健保雲端系統深入第一線各職類的醫事人員使用。「健保雲端系統2.0」也可依照使用者需求「客製化」系統預設顯示頁籤及欄位，更符合使用者需求。

李伯璋指出，未來健保雲端系統將持續優化，並結合虛擬健保卡，也會擴大納入特材紀錄及終生給付數量上限項目等資料，使服務更加完整。透過健保雲端系統結合數位科技及大數據管理，推估103至110年減少約109.7億元重複藥費支出、107年至110年減少重複檢查檢驗費用約16.4億點。

會中李伯璋接受媒體聯訪時也提到，健保部分負擔新制若是上路，可以節省許多不必要的就醫，減少給付378億點，可用於罕病、癌症用藥等進行更有效的分配，相信會在最好的時機上路。

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