全台聖誕樹亮了！2縣市耶誕城開跑　這裡加碼抽65吋電視

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不讓新北專美於前，宜蘭鄉親也有自己的耶誕城！在縣議會前紅磚廣場點燈一路到明年2/5，聖誕樹燈光音樂秀每晚17:30~22:00亮燈，有頂有著金黃閃亮星星造型的12米聖誕樹，10米的聖誕老公公換上新裝，手提著滿滿一大袋禮物，駕著馴鹿車的2隻圓滾滾的麋鹿坐在草地上，伴隨著吹著號角的8米高大天使和小天使，散播著無限歡樂的祝福；沿著紅磚道走到底，還可以看到夢幻的灰姑娘的南瓜馬車！
錯過首場點燈的朋友別灰心，除了紅磚廣場外，整個12月都有點燈活動，包含羅東中山公園前廣場(11/29)、宜蘭市民之森廣場(11/30)、員山鄉公所前廣場(12/01)、南澳鄉公所前廣場(12/05)、耕莘健康管理專科學校宜蘭校區(12/18)、頭城鎮公所前廣場(12/24)，一連串到聖誕節當天都有活動，絕對讓你滿載而歸。
除了亮眼的燈飾，還有宜蘭縣政府首次攜手宜蘭縣基督徒聯禱會，與縣內12鄉鎮合作舉辦的燈車報佳音活動，12/18到12/24從宜蘭最南端南澳鄉澳花部落到北端頭城鎮，燈車大隊都會經過，全宜蘭鄉親都能看到。另外12/3起每周還有聖誕音樂晚會，重頭戲摸彩活動還有機會把最大獎「65吋電視」搬回家！
宜蘭縣府聖誕燈飾活動懶人包
時間：2022年11月28至2023年02月05日，每晚五點半至十點亮燈
（聖誕樹燈光音樂秀時間：17:30、18:30、19:30、20:30、21:30）
地址：宜蘭縣議會旁廣場 宜蘭市中山路一段399號
台南聖誕月開跑！各地都能捕捉聖誕樹
台南市觀旅局首波聖誕點燈活動將於下週日（12/4）於運河河樂燈區舉辦「2022光之聖誕-愛無限 聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」，新營文化中心暨綠川廊帶燈區則將於12/11 於新營文化中心廣場辦理「慈善愛心義賣暨聖誕點燈晚會」；除了新營文化中心，台南聖誕月全市區的聖誕系列活動將一一展開，除了上述的點燈晚會之外，包含12月17、18日於河樂廣場舉辦的『2022光之聖誕愛無限-Hello 聖誕綠市集』活動，另有蕭壠文化園區、麻豆總爺藝文中心、永華市政中心的耶誕演唱會、海安路、奇美博物館、南紡購物中心、新光三越小西門、大遠百、三井Outlet等各商圈、百貨，也紛紛推出各自規劃的聖誕活動。歡迎大家攜朋引伴一同漫遊台南，享受平安豐盛的聖誕佳節！
聖誕點燈晚會及系列活動須知&交通管制提醒：
🎄入場後無飲食時請佩戴口罩
🎄活動期間環河街路段（民生路二段至金華新路）、中正路段（環河街至金華路三段）及河中街路段交通管制期間。
（南市觀旅局提醒：請用路人於管制路段配合提前改道，並善用大眾交通工具）
🎄從「台南火車站」南站搭乘14路往「億載金城」公車，可於「河樂廣場(中正路)」下車。
🎄從「台南火車站」北站搭乘0左、0右（環狀線）公車，於「河樂廣場(金華路)」下車。