不給南韓角球！《雞不可失》大咖男星攻擊裁判：光頭章魚
全球瘋世足，不少明星藝人都在關注，紛紛替自己支持的國家加油打氣。不過，在昨（28）日南韓對上迦納的比賽中，南韓隊最後卻被沒收一個重要的角球機會，比賽提前結束，也給了南韓球迷們一個失望的夜晚。對此，南韓知名演員柳承龍，竟開本尊帳號跑去主裁判的IG人身攻擊，引發爭議。
娛樂中心/綜合報導
昨日，南韓與迦納的比賽十分精彩，下半場南韓隊靠著近期爆紅的帥哥前鋒曹圭成，在3分鐘內連續頂進2球扳平戰局，雖然後面又被迦納超前一分，但在最後的傷停補時階段，明明還有時間，南韓有望獲得最後一次角球，結果卻被主裁判安東尼泰萊（Anthony Taylor）沒收，提前吹哨結束比賽，讓南韓球迷失望又憤怒。
對此，曾飾演《7號房的禮物》、《雞不可失》等賣座電影的南韓大咖男星柳承龍，同樣氣到不行，直接跑到安東尼的IG出征，留下3個章魚符號，在暗酸安東尼的光頭造型，立刻引發爭議，還被娛樂媒體《ipdukhalrae》截圖報導，隨後柳承龍似乎也感到愧疚，不僅刪除攻擊的留言，也跑到《ipdukhalrae》的IG下方道歉，「很抱歉，我刪掉（留言）了，是我思慮不周！」（編輯：詹鎰睿）