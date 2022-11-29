敗選後檢討 時力：黨主席即日起與支持者、黨員懇談對話
時代力量九合一選舉遭逢挫敗，全台議員席次從2018年16席跌到只剩6席。時代力量立委邱顯智、王婉諭等6名決策委員27日晚間集體宣布請辭，並呼籲決策委員會儘速改選。時代力量中央黨部今（29）日下午召開決策委員會，宣布黨主席陳椒華即日起至各地方黨部與黨員及支持者進行懇談對話，虛心進行敗選檢討。
記者呂炯昌／台北報導
面對敗選，陳椒華27日先表達辭去主席負責，卻在短時間內宣布接受慰留。王婉諭昨日喊話，她不會離開這個政黨，呼籲儘快展開與黨員、社會團體的對話溝通，檢討黨的路線，希望了解基層，以釐清對時力還有期待的支持者
而在被「逼宮」後，王婉諭、邱顯智、陳椒華等三人今日首度同台開記者會，陳椒華重申慰留決策委員立場，不過被王婉諭與邱顯智當場拒絕，陳椒華馬上當場走人、離開仍在進行的記者會現場。
時代力量於今日中午召開決策會議，會後公告內容表示， 時代力量黨章明訂於大選後都會進行決策委員會改選、此設計是讓決策委員會為選舉結果負責。本屆決策委員會對本次選舉失利，也將以實事求是之態度，誠摯負起責任，並由黨主席陳椒華即日起至各地方黨部與黨員及支持者進行懇談對話，虛心進行敗選檢討。
時代力量指出，在這個時刻應和黨員與支持者共同站穩腳步，堅定前進。