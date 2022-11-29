看台積電海外佈局　施振榮：是台灣國力與產業力的延伸

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他進一步分析指出，全球半導體產業自60年代開始，美國半導體公司把封測外移亞洲，開始借重全球資源，產業就從原本的垂直整合走向垂直分工。1991年哈佛商業評論（Harvard Business Review）發表的文章更提出，半導體產業將走向沒有晶圓廠的半導體公司大趨勢發展。
台積電在1987年創立並啓動專業晶圓代工的創新商業模式，正式啟動了半導體產業的典範轉移的大趨勢；而當時不認同垂直分工的英特爾，一直堅持以垂直整合模式發展，如今也敗下陣來。
施振榮表示，最近在地緣政治之下，為降低供應鏈風險，更走向區域性垂直分工的發展，讓產業供應鏈的運作更有效率。
他指出，台灣已掌握半導體晶圓製造最核心的技術，也在半導體產業供應鏈中扮演最核心的關鍵角色，配合產業未來發展趨勢，台灣也要進一步展開國際化與全球化佈局，才能對各區域巿場做出貢獻，繼續在全球半導體供應鏈扮演主導者的角色。
他強調說，台積電赴海外投資設廠，反而是台灣國力與產業力的延伸。台灣的定位就是「科技島」，同時也要扮演「世界公民」的角色，對當地做出貢獻。台積電在巿場當地投資，不僅對在地有利，其實對台灣也有利，一方面讓台積電的技術創造更大的附加價值，投資獲利最終也會回收到台灣。
對於外界有聲音擔心台積電赴海外設廠會讓技術外流，並且會淘空台灣，施振榮指出，一般人對製造外移之所以會感到像失去了什麼，是因為只看見顯性的廠房及製造的就業機會，實際上透過在海外投資，讓台積電透過隱性的技術與管理財回收，反而可以創造長期更大的總價值。
他並說，台積電是借重當地的資源，並與當地的巿場及社會整合，才能擴大全球的規模，並提升全球競爭力，進而能創造出更大的價值，同時也對全世界做出更大的貢獻，但海外投資的最終利益仍會回饋到台灣，也是對台灣做出貢獻。
施振榮指出，從新王道的思維來看，台積電赴海外投資設廠，不能只從製造外移的顯性項目來看，更要從台積電展開全球佈局、擴大規模所能創造長期的總價值來看，將有利進一步提升其國際競爭力，並在半導體供應鏈繼續扮演核心的關鍵角色，也讓台灣為世界做出更大的貢獻。