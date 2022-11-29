兔兔控尖叫！森林家族來飯店過聖誕 加碼整組公仔帶回家
兔兔那麼可愛～所以要帶回家！台北美福大飯店把日本超人氣巨星「森林家族」可可兔跨海來台過聖誕，即日起已經在飯店大廳內迎接各位房客，每隻兔兔都穿上聖誕節服飾陪你過佳節。展期中美福飯店也同步推出「森林家族度假趣」住房專案，明年1/19前每房6999元起，入住價值萬元的舒適客房，還可將價值1,800元的整組森林家族公仔帶回家！數量有限，各位森林家族粉絲們手腳可能要快了。
記者汪睿琦/綜合報導
今年聖誕節，台北美福大飯店將大廳布置成森林家族聖誕村，五隻經典可可兔角色換上冬裝，身邊圍繞著聖誕樹以及滿滿禮物，邀請來飯店消費的顧客一起拍照留念。美福大飯店指出，展出期間於全館餐飲或住宿消費滿1,000元，即可享230元起的優惠價加購森林家族限量玩具（入住萬元客房則可以將價值1,800元的整組森林家族公仔帶回家）。
除了大廳的主題展示，飯店也限量推出的「森林家族渡假趣」住宿專案，雙人同行可入住原價16,170元的行政客房，每房6,999元起；小家庭四人出遊可選擇菁英客房，每房9,999元+10%，入住每房贈送限量森林家族玩具兩款，以及翌日彩匯自助早餐。另外為讓遛小孩的家長們也可以輕鬆度假，飯店內兒童遊戲室、三溫暖、戶外恆溫泳池及健身房，在住房期間都可免費使用。
過聖誕怎麼可以少了美食？美福飯店館內GMT義大利餐廳自12月23日至26日推出廣納海陸鮮味的「聖誕嘉年華套餐」，可品嘗到美國極黑和牛麵包棒、台東醃雞澄清湯/帝王蟹餃、番紅花牛骨髓燉飯/36個月熟成帕瑪森起司、舒肥比目魚佐檸檬奶油醬等主廚拿手好菜，當然還有過節必不可少的經典爐烤火雞，表面被爐火烤至金黃，光用看的就令人食指大動！（節慶禮籃4-6人份6880元）。
嫌卡通布景太幼稚了嗎？各位大人們不妨來晶華酒店玩玩「大人的聖誕村」！即日起至12/31，晶華酒店將整棟飯店打造成集結吃、喝、玩、樂、買、學等繽紛活動的晶華耶誕村。首先將於一樓中庭、台北市室內最高的耶誕樹旁，開辦為期一個月的大型耶誕市集，以CNN Travel 選出的全球最佳耶誕市集—德國柏林御林廣場Gendarmenmarkt為標竿，集合德式豬腳肉盤、起司等熟食，還有熱紅酒、熱巧克力等飲品可品嚐，經典史多倫、潘娜朵尼、造型薑餅等烘焙點品也是避不可少。
另外旅客們還可以手做聖誕花圈、晶華耶誕樹手工限量音樂盒等應景裝飾品任君選購，周末還安排有歐風樂團表演、手作課程及賓果遊戲等，邀請房客以及用餐消費者盡情遊逛、大快朵頤。最後，聖誕村活動期間在酒店內消費還可參加抽獎，旅客有機會獲得德國柏林麗晶酒店4天3夜住宿。