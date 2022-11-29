《天堂M》5週年活動開跑！全新職業雷神降臨　送5倍獎勵

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《天堂M》歡慶12月開服五週年，推出「五週年超友感」改版活動，首波重頭戲全新職業「雷神」將於11月30日正式登場，多樣技能變化與高機動性，並擁有中距離大範圍的主動技能輸出，將成為戰場上的新寵兒。同時，官方再加碼，推出「免費轉職」與「成長護照」兩大福利活動，11月30至12月14日開放「免費轉職」活動，玩家只需要以500金幣就可轉職成功。11月30至12月14日創立雷神職業的玩家，可獲得「成長護照」，完成指定角色等級可獲取多項加速升等裝備與道具，達到條件門檻後，可選擇經驗值合併或是「英雄級變身/魔法娃娃選擇箱」。
歡慶《天堂M》五週年 推出5張「GAMA COUPON」、5倍獎勵活動
《天堂M》五週年，除了推出睽違一年的全新職業外，也舉辦一連串的獎勵與活動來與玩家同樂，改版祭出5張「GAMA COUPON」，分別為「特殊魔法娃娃合成」、「特殊變身合成」、「一般裝備復原」、「商城裝備復原」、「技能合成」，其中「特殊魔法娃娃合成」與「特殊變身合成」於11月30釋出，其餘由改版簽到獲得。
「GAMA COUPON」計算區間將於今晚官方粉絲團及YouTube「全能雷隊友．一玩超友感」改版直播中詳細說明，直播將依據觀看人數贈送豐富獎勵，包括：「神秘的變身/魔法娃娃抽卡包(活動)」、「純白的萬能藥箱(活動)」、「符石變換石(活動)」等，也有隨機時段掉落獎勵序號，敬請鎖定！
官方同步推出「5倍獎勵活動」為期四週，每週有不同副本及任務，完成活動可獲得5倍獎勵，回饋長久支持《天堂M》的玩家，詳細資訊如下：「每日任務」獎勵5倍活動：12月7日至12月14日、「世界首領」獎勵5倍活動：12月14日至12月21日、「試煉副本」獎勵5倍活動：12月21日至12月28日、「組隊副本」獎勵5倍活動：12月28日至1月4日。
《天堂M》全新伺服器「閃電之神」 舉辦「每日支援獎勵、「等級排行榜」活動
《天堂M》開放全新伺服器「雷神」並推出兩大活動，「等級排行榜」於11月30日至12月13日期間計算角色等級，前100名玩家可獲得：「純白的萬能藥」、「高級抽卡包選擇箱(活動) 」、「硬幣選擇箱」、「商城裝備補給箱(活動) 」，排名越前獎勵越豐富。
「支援獎勵發放」於11月30日至12月13日，活動期間每日可得「龍之鑽石(活動)」、「強化戰鬥卷軸」、「龍之珍珠」、「名譽金幣」等角色升等輔助道具，喜愛爭取排行榜榮譽的玩家們，不可錯過。
此外，官方將陸續推出新活動與副本，喜愛團戰的玩家們可大展身手，資訊如下：
「林德拜爾的分身」血盟突襲活動：達18級血盟可挑戰全新BOSS，完成挑戰可獲得全新裝備系列「風龍的盔甲」製作材料，該系列裝備享有無限回魔的能力。
「夢幻之島」翻新活動：因應「五週年超友感」改版，針對怪物外觀進行翻新，擊殺副本怪物有機會獲得「風龍的寶箱」，可開出「純白的萬能藥箱」、「受祝福的對武器/對盔甲施法的卷軸 (刻印)」等道具。
全新副本「夢魘之島」：首創職業分組玩法，搭配全新屬性系統體驗更多戰鬥變化。