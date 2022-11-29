國光客運台中轉運站11/30熄燈 國道客運遷移至臨時站

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通局長葉昭甫指出，國光客運台中轉運站為國光客運向台鐵局承租土地，並自建臨時國道客運轉運站，近期因土地租約到期等因素須辦理拆遷，雖然國道客運由交通部公路總局主政，但交通局為持續維持台中車站轉乘機能，提供民眾搭乘國道客運良好的候車環境，並兼顧車站周邊交通順暢，仍積極協助客運業者於車站附近另覓土地設置國道客運轉運站；交通局亦持續辦理水湳轉運中心及大台中轉運中心等興建工程，持續與中央及國道客運業者討論後續路線配置，待轉運中心完工後，提供民眾更便利舒適的大眾運輸搭乘空間。
葉昭甫表示，經協調國道客運業者，統聯客運同意配合於該公司干城停車場新設國道客運轉運站，預計明年上半年完工，屆時國光客運、統聯客運及台中客運國道客運路線將於新轉運站完工後整合進駐共同營業，同時配合調整部分公車路線加強轉運站與台中車站接駁。
交通局說，在客運業者新建的國道客運轉運站完工前，為讓搭乘國道客運的民眾有合適的候車環境，已順利協調各客運業者於台中車站附近設置臨時站點，統聯、台中客運規劃於台中車站(大智北路)公車站後方店面，國光客運則位於市公車干城站旁店面(雙十路一段27-2號)。
交通局補充，因應國光客運台中轉運站熄燈，台中轉運中心及台中車站內相關指標將配合更新，12月1日搭乘統聯及台中客運國道路線可於台鐵台中車站大智北路側轉乘國道客運，欲搭乘國光客運國道客運的民眾則可在台中轉運中心搭乘5、12、25、35、50、58、75、249、900路公車，或在「台中車站(大智北路)」搭乘20、52、56、288、289路公車前往干城站搭乘。