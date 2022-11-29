黃子佼喊話「尾牙酬勞」分一成 李炳輝致謝親曝邀約進度
73歲的視障歌手李炳輝，過去以《流浪到淡水》專輯成名，不過因中風、身體狀況不佳而顯少露臉，前陣子還被目睹到市場賣藝維生。近來到了年末，又遇疫情趨緩，許多藝人陸續接到尾牙邀約，其中被封為「尾牙主持人首選」的黃子佼，今（29）日在臉書上喊話若主辦方邀請李炳輝，願意將自己一成的酬勞，補貼給對方。
記者侯家瑜/台北報導
黃子佼今年與Lulu以《婚禮歌手》拿下金鐘獎「綜藝節目主持人獎」殊榮，主持功力多年來備受肯定，每年的尾牙邀約，也都如雪花般接踵而來，近來還被鄉民封為「尾牙主持人首選」，他稍早就在臉書上表示：「無論我排行是第幾名，主持服已下單訂做了，然後老規矩，主辦方如果邀請李炳輝先生，我主持費一律打9折，借此挪預算給李大哥。」
李炳輝今天難得露臉，與方芳芳、紀寶如和唐玲等人，出席「愛抵家」公益活動，氣色看起來不錯，和大家也有說有笑，他感謝黃子佼和各位媒體的幫忙，不過目前還沒有接到任何尾牙邀約，若有接到，會視身體狀況來衡量。至於是否變瘦？李炳輝自嘲：「我本來就很瘦，大家都說瘦不會中風，但我還是中風了，總是要保持快樂的心，我常吃豬腳，都稱它為『中風腳』。」
談到老婆雅惠的身體狀況，李炳輝透露她血壓升高、不時會頭痛，但仍感謝大家的關心。另外，紀寶如也幫李炳輝補充：「大家以為輝哥是在菜市場『行乞』，但其實他就是像街頭藝人一樣在唱歌，開放大家打賞，他覺得他是在工作，所以很快樂。」