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工程師赴美、去台化？台積電澄清、業界大老說分明

▲外界關注台積電外派工程師陸續飛往美國，但有聲音認為台灣人才正被掏空。為此，台積電表示，國內外每個新廠都有短期外派工程師，且人數與員工數相比很有限，沒有這疑慮。（圖／NOWnews資料畫面）
▲外界關注台積電外派工程師陸續飛往美國，但有聲音認為台灣人才正被掏空。為此，台積電表示，國內外每個新廠都有短期外派工程師，且人數與員工數相比很有限，沒有這疑慮。（圖／NOWnews資料畫面）

記者許家禎／台北報導

台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，外界關注台積電外派工程師陸續飛往美國，但有聲音認為台灣人才正被掏空。為此，台積電表示，國內外每個新廠都有短期外派工程師，且人數與員工數相比很有限，沒有這疑慮。

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隨著亞利桑那州廠部分完工，台積電傳出外派工程師包機陸續飛往美國，但外界認為台灣人才正在被掏空，恐導致台灣在國際的競爭過程中快速流失人才。再加上台積電創辦人張忠謀，日前在APEC高峰會的會後記者會上表示，台積電正計劃在美國亞利桑納州的晶片廠生產3奈米晶片，外界也有技術外流的疑慮。

為此，台積電強調，國內外每個新廠都有短期外派工程師，而且外派人數跟台積電員工數比起來很有限，赴美的人也包含之前在台灣受訓的美國員工，因此沒有這方面的疑慮。

台積電之前也曾經說會持續投資台灣，目前高雄7奈米廠建置雖延後，但28奈米廠將在整地後建廠，至於3奈米已在南科試量產，2奈米在新竹寶山用地開始整地，1奈米擬落腳竹科轄下的桃園龍潭園區，經濟部先前曾說將就水、電、土地與其他部會合作，做好後續準備。

針對台積電成為版面焦點，財信傳媒董事長謝金河日前表示，台灣一直被人唱衰，其實台積電到海外設廠是正常的國際化戰略，是十分正常現象，況且，台積電美國子公司，產能不會超過2萬片，即使把未來日本熊谷廠算進去，也占不到全部產能10%。

謝金河也說，這次地緣政治風險再起，台灣已經歷70年無戰事的休養生息，台灣的晶片構成的矽盾實力，千萬不要低估，「除非我們躺著不動，否則台灣的半導體產業不容易被撼動」。

而宏碁集團創辦人施振榮也力挺台積電全球佈局，他指出，台積電的核心基礎在台灣，未來也仍會繼續投資台灣，佈局海外是進行區域性垂直分工，將有助台積電提升國際競爭力，長期並將為台灣創造更大的總價值。

至於外界質疑會技術外流，施振榮表示實際上透過在海外投資，才能讓台積電透過隱性的技術與管理財回收，反而可以創造長期更大的總價值，讓台積電的技術創造更大的附加價值，投資獲利最終也會回收到台灣。



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