今晚變天恐怖溫差逾10度！防心血管疾病「2症狀」快就醫
今（29）日白天天氣大多晴朗溫暖，各地最高溫普遍都超過攝氏30度以上，但傍晚開始受到東北季風增強和鋒面通過影響，氣溫會開始一路下滑，尤其明（30）日起到週五（12/2）高低溫將驟降攝氏10度以上，日夜溫差也相當大。澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪提醒，有慢性病、高血壓的患者，天氣轉變期務必注意保暖，若出現長時間出現頭暈、冒冷汗的現象，應儘速就醫，避免因心血管疾病衍生更嚴重的症狀。
記者張志浩/綜合報導
張耿豪表示，因為熱脹冷縮的原因，血管在天氣變冷、溫差大時會急劇收縮使血壓上升，若本身就有高血壓等慢性病的患者，就算吃藥也不見得能完全控制，除了一定要定期服藥以外，做足保暖準備格外重要。建議民眾外出時，可以戴上帽子、圍巾等，重點保護頭部、耳朵和脖子直接和冷風接觸，避免心血管、腦血管等出現異常。
在日常生活習慣上，張耿豪提醒，早上醒來時，棉被內外的溫度差距大，因此建議起床時不要馬上離開被窩，可在被子裡做一些伸展讓身體暖起來；同理也可套用在洗澡時，冬天泡熱水澡相當舒服，但要離開浴室時，應先用毛巾將身體擦乾，並將備好的衣物穿上後，再離開浴室溫暖的環境，免除任何風險。另一方面，運動雖然是強身健體的基礎，但也應避免在氣溫過低時外出，若真的要做跑步、球類運動，也要注意保暖、帶上毛巾將汗擦乾。
張耿豪指出，其實在入秋過後，臨床門診就已經有不少因心血管疾病導致易喘、易胸悶的患者出現，無法正常控制高血壓的民眾也變多，預計入冬後數量還會持續增加；為避免溫差大可能造成的意外，提醒民眾，飲食上應避免太油、太鹹的食物，不僅傷腎還傷心臟，此外，若是在秋冬出現頭暈、冒冷汗等情況，且在透過添加衣物等方式保暖超過5分鐘仍未起色時，就應該要儘速就醫，檢查心血管是否有異常，才能安心過冬。