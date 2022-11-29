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美女主播脫了！「低胸戰袍」解放好身材　羞喊：為了魔獸

▲美女主播宋燕旻昨（28）日陪導演老公柯孟融參加活動，只見她穿著黑色低胸爆乳禮服，曬出傲人上圍，更羞喊「為了魔獸」，讓粉絲狂讚「太好看了」。（圖／翻攝自宋燕旻IG）
▲美女主播宋燕旻昨（28）日陪導演老公柯孟融參加活動，只見她穿著黑色低胸爆乳禮服，曬出傲人上圍，更羞喊「為了魔獸」，讓粉絲狂讚「太好看了」。（圖／翻攝自宋燕旻IG）

娛樂中心／綜合報導

35歲「最美主播」宋燕旻擁有甜美長相、E級火辣身材，日前才陪導演老公柯孟融出席金馬入圍酒會、第59屆金馬獎；昨（28）日又陪同老公參加時尚盛事《GQ》「Men of the Year」年度風格大賞，只見她穿著黑色低胸爆乳禮服，曬出傲人上圍，更羞喊「為了魔獸」，讓粉絲狂讚「太好看了」、「也太漂亮了」、「超正」。

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▲宋燕閔和老公柯孟融自拍。（圖／翻攝自宋燕閔臉書）
▲宋燕閔和老公柯孟融自拍。（圖／翻攝自宋燕閔臉書）
時尚盛事《GQ》「Men of the Year」年度風格大賞昨日登場，陳柏霖、陳亞蘭、柯孟融、楊乃文、陳建州、吳卓源、周予天、高爾宣等名人共襄盛舉，就連前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也現身活動現場。

▲主播宋燕旻陪著導演老公柯孟融一起出席活動，並在IG發出自拍。（圖／翻攝自宋燕旻IG）
▲主播宋燕旻陪著導演老公柯孟融一起出席活動，並在IG發出自拍。（圖／翻攝自宋燕旻IG）
而主播宋燕旻陪著導演老公柯孟融一起出席活動，並在IG發出自拍，只見她穿著黑色低胸爆乳禮服，曬出深邃事業線，手中還拿著一杯酒，對著鏡頭擺出撩人表情，再加上昏暗燈光，性感程度爆表。另外，她也在限時動態表示「今天的角色是經紀人」。

▲主播宋燕旻在限時動態表示自己當天的角色是「經紀人」。（圖／翻攝自宋燕旻IG）
▲主播宋燕旻在限時動態表示自己當天的角色是「經紀人」。（圖／翻攝自宋燕旻IG）
貼文及照片一出，粉絲也紛紛留言，「妳金馬應該這樣穿的」、「太好看了」、「也太漂亮了」、「超正」、「超美的呀」、「好成熟哦」、「太火辣了」、「意圖使人睡不著」、「宋燕旻主播怎麼那麼美，是要逼死誰啦」、「不管怎樣穿都是女神」，對此，她則笑回「今天是為了看魔獸穿的」，可見魔獸魅力連主播都無法抵擋。（編輯：郭佩蓉）

▲宋燕旻表示自己是「拿包的助理」。（圖／翻攝自宋燕旻IG）
▲宋燕旻表示自己是「拿包的助理」。（圖／翻攝自宋燕旻IG）

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