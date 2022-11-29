唐玲抗癌3年燒掉200多萬 「繳不出房貸」苦求工作上門
47歲人唐玲（舊藝名：唐林），3年前發現罹患胃癌，雖然經化療後一度抗癌成功，不過年初又發現癌細胞轉移，目前已是胃癌4期。唐玲今（29）日與方芳芳、紀寶如和李炳輝等人，出席「愛抵家」公益活動，透露抗癌這3年期間入不敷出，將近燒掉200多萬，目前連還房貸都有困難，希望工作可以上門。
記者侯家瑜/台北報導
唐玲今天身穿一襲繽紛洋裝登場，氣色頗佳，表示近來藉由拍戲、工作，找回生命的價值，但不太會接主要角色，因為體力大不如前，喊話自己很缺錢，「這段抗癌期間都沒有收入，經濟滿吃緊，需要賺錢，所以希望戲劇、代言可以找上門。」透露目前已有接到4、5場尾牙。至於醫療、藥物總花費，唐玲坦言沒有去精算，估計有200多萬，也透露自己會因為尋求安心，容易聽信大家口中有效的保健食品，「我很膽小，有人只要說有效，我就會去嘗試。」也透露日前查看完存摺後，發現房貸似乎繳不出來，「現在就是要做一些轉換，賣房、賣一些東西來還房貸。」
唐玲透露日前接到合何妤玟邀約，和甄莉、林佳儀要組女團，不過仍擔心體力不支，也怕大家擠不出能一起練舞的時間，「類似像拍影片，經營自己的頻道，其實就是妤玟的夢想。」笑說跳舞的同時，也能督促自己復健、鍛鍊身體，不過目前還沒有開始排練，也還在尋找練舞地點。