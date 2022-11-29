台灣4時期數次通膨衝擊　央行總裁點出控制比歐美好4關鍵

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二、1983年至2007年台灣通膨轉趨溫和時期。他說，此期間，僅在1989-1992年通膨率較高（此期間CPI平均年增率為4.16%），而同期間總薪資成長率高達 12.49%，且經濟成長率達7.74%，央行採價量並行緊縮貨幣政策以抑制通膨，致1983年至2007年我國平均CPI年增率為1.8%；另為因應金融自由化與全球化，央行於1989年改採管理浮動匯率制度，並於1992年公布M2成長目標區。惟在2000年後，受全球化等因素影響，國內投資率走低，致超額儲蓄擴增，為國內帶來充沛資金，是日後國內利率走低的主因之一。
三、2008年至2020年台灣通膨低且穩定時期，全球金融危機後，國內出現投資不足，通膨率低之現象，如2008~2020 年我國平均CPI年增率為1%。在物價穩定與超額儲蓄擴大下，央行貨幣政策寬鬆，亦調整利率操作策略，以強化貨幣政策傳遞效果，並於2020年調整M2成長目標區為參考區間，發揮中長期通膨定錨機制的作用。
楊金龍說明，此時期，受全球金融危機影響，台灣政策利率伴隨全球利率走低，且因國內企業投資不振，由資金需求者轉為供給者，政府部門亦於2014年至2019年出現超額儲蓄，致國內全體超額儲蓄擴大。
四、2021年迄今台灣通膨走升。2021年通膨率受供給面（COVID-19 疫情導致全球供應鏈瓶頸）及基期因素影響而走升，2021年至2022年我國平均CPI年增率為2.5%；2022年以來，因全球供應鏈瓶頸未完全紓解及俄烏戰爭，進口原油及糧食等價格攀升，國內物價大漲。國內輸入性通膨壓力主要來自國際原物料及商品行情上揚，今年新台幣貶值雖增加進口原物料及商品成本，但國內通膨尚屬可控。
他指出，像是今年1至10月以美元計價的進口物價指數年增率為11.17%，因新台幣對美元較上年同期貶值 5%，致以新台幣計價進口物價漲幅升17.10%，估計此將使今年CPI年增率上升0.12至0.25個百分點；若今年新台幣對美元平均貶值6%，則對CPI年增率影響為0.15~0.30個百分點。
楊金龍也強調，與主要經濟體比較，2021 以來台灣通膨表現相對穩定，主因有4大關鍵，一、受疫情衝擊較小且循序解封，未影響商品生產；二、政府採平穩物價機制，且較無物流不暢通、勞動市場緊俏等供應鏈瓶頸問題；三、台灣與主要經濟體對於能源價格的應對機制不同，台灣由台電、中油等國營事業配合政策吸收成本，穩定能源價格，降低其外溢效果，而美、歐等國初期讓油電價格自由反映市況，致能源通膨壓力外溢至其他商品與服務項目；之後，其政府編列預算進行補貼，甚至設定價格上限，惟已難舒緩通膨壓力；四、台灣因應疫情之財政及貨幣政策激勵規模相對較小。
展望未來，楊金龍提到，央行預期明年台灣通膨率回降至2%以下，經濟成長走緩，全球供應鏈瓶頸逐漸紓解，國際貨運費率走低，原油等原物料價格將回跌，央行9月理事會預測明年台灣通膨率為1.88%；另因國際景氣趨緩，制約台灣出口與投資動能，經濟成長率將降為2.9%，因主要經濟體積極緊縮貨幣政策之外溢效應與國際景氣趨緩影響，主計總處已下調今年第3季經濟成長率概估數，加以預期第4季出口負成長與投資動能趨緩，本行將於今年12月理事會會議後公布明年經濟成長率、通膨率新的預測值。
另外，國際機構預估明年全球通膨率仍高，主要經濟體經濟成長率可能轉負，今年以來，美、歐、英等主要經濟體通膨率大幅攀升，明年雖可望低於今年，惟仍遠高於疫情前水準。隨主要央行貨幣政策加速緊縮，經濟前景面臨下行風險，明年主要經濟體可能轉為衰退。
楊金龍表示，在高度不確定的年代下，央行彈性的貨幣政策架構，將可協助台灣達成物價穩定、金融穩定與經濟成長的法定目標，尤其全球經濟具高度不確定性，先進國家是否會走向停滯性通膨或是長期停滯，仍待觀察。而台灣是高度開放的小型經濟體，受到國際經濟金融情勢的影響甚鉅，尤其主要經濟體的貨幣政策會產生龐大的外溢效果，對小型開放經濟體造成很大的衝擊。
因此，他說，在國際經濟諸多的限制下，身為小型開放經濟體的台灣宜採取管理浮動匯率，並實施若干程度的資本移動管理，以保有一定程度的貨幣政策自主性，達成國內經濟目標，央行也會密切觀察國內外經濟走勢，採取適當的貨幣、信用與外匯政策，以降低來自國外的衝擊，追求台灣的物價穩定與經濟成長。