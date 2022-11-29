睽違23年！徐若瑄「黑色餅乾」強勢回歸 復出原因曝光了
47歲女星徐若瑄，當年曾以日本團體「黑色餅乾」一口氣從日本紅回台灣，而在今年9月的小巨蛋演唱會上，徐若瑄也重現經典歌曲《鬥志》，雖然未能見到團員合體，但還是小小滿足了歌迷們的心願。沒想到今（29）日傳出徐若瑄緊急飛到日本，就為了「黑色餅乾」的復出做準備，有望重現23年前的盛況。
娛樂中心/綜合報導
據日媒綜合報導，因「黑色餅乾」的歌曲《時機》（Timing）意外在日本的Tiktok上重新翻紅，高達18億的點擊率，更傳遍各大社群論壇，讓許多現代的年輕人都在翻唱。因此，日本電視台就和團員南原清隆達成再次復出的想法，並聯絡了徐若瑄，而徐若瑄本人也非常開心立刻答應，預計在12/3公開合體，並在《日本電視台系音樂祭典Best Artist》中表演。
對此，徐若瑄的經紀人已證實此消息，確定徐若瑄已經飛往日本東京。事實上，1997年出道的「黑色餅乾」，原是節目《火焰大對抗》安排的設定之一，與另一組團體「口袋餅乾」競賽，結果兩組人馬都轉為歌唱團體，同樣大受好評，其中「黑色餅乾」更以《鬥志》、《再見》紅遍日本、台灣，但因為後來唱片銷售量不如預期，直到1999年才宣布解散。（編輯：詹鎰睿）