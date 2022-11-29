巷仔內／「滿紙荒唐言，一把辛酸淚」　中共垮台有望嗎？

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抗爭導火線在新疆烏魯木齊引燃，我們都看見了那棟大廈不斷竄出火舌、濃煙，然而因為地方政府為了遵循上意嚴格清零，以「防疫」為由用鐵絲封死了社區及住戶大門、架起防疫圍欄，讓居民逃生不及、警消無法入內救火，就這樣釀成10死9傷慘劇；但我們沒看到的是，距離二十大召開前3個月，習近平睽違整整8年終於再次考察新疆，其背景自然是為了堵住西方國家從北京冬奧起不斷質疑的「種族滅絶」和「強迫勞動」爭議。在這趟官媒宣稱「顯示團結」的新疆行期間，習近平造訪了一處「模範社區」，根據中國官媒《人民網》報導，少數民族（即非漢人）居民佔了社區總人口的95%以上，是一個典型的「多民族聚居」社區。
不論是今年5月抵達新疆造訪的聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）、公布一系列被稱作「新疆警察檔案」（Xinjiang Police Files）的機密照片與文件的國際媒體們，或是住在此處的居民恐怕都沒有料見到，當那個偉大的領導人7月造訪新疆並給予當地肯定後，8月起烏魯木齊各個小區就迎來了不見終結的靜默封控；當10月領導人在北京破例連任過後，11月那把惡火就在這個「模範社區」燒了起來。
事實上，單單一把火是很難讓中國人有火燒眉睫急迫感的，看看新疆、看看香港，中國人默不吭聲或難以抗衡的冷漠態度外界早習以為常，這種自掃門前雪、甚至大肆出征「暴民」、「境外勢力」的狼性，正是習近平政權煽動國族主義下求之不得的民粹；然而將時間快轉至二十大結束後，人們原先對於中國「滾動式調整防疫政策」的可能抱持一線希望，這些「不談政治」的普通百姓們看見的是國務院與政治局常委會推出「20條措施」，還有國家主席習近平首次外訪、出席國際會議與晚宴等重大場合，「全程不戴口罩」的畫面在官媒的密集報導下，人們似乎真的看見，維持近三年的嚴格疫情防控政策「真的要變了」。
然而當11月24日凌晨的火災畫面與消息透過網路迅速傳播過後，烏魯木齊當局召開了新聞發布會，全面否認上述消息，並接連稱「小區不存在鐵絲捆綁問題」、「網上照片為移花接木、惡意拼接」、「升降欄杆和柵欄都是日常設置」、「事故原因包含居民自救能力弱」，經歷了踏踏實實三年疫情的中國民眾要怎麼忍得了？過去這些日子承受的經濟壓力、精神壓力、對小區、地方乃至中央政府的不安與不確定感，頓時逼近臨界點，在看不到回歸常態希望的情緒下，積怨遲早爆發，在那一刻他們終於明白「我們都是新疆人」、「下一個就是我」。
白紙運動的主要訴求聚焦在「反封控」，這也是自六四天安門事件以來，影響範圍最廣的人民抗議運動，獲得國際媒體高度關注，但各地示威抗爭期間也產生零星脫離防疫的訴求，比如要言論自由、要新聞自由等，有多少人高舉這張「白紙」就有多少種不同的訴求。盤點中國在2022年引發的大小抗爭，從今年初北京冬奧起，網球女將彭帥指控張高麗性侵、鐵鍊女的人口拐賣、唐山打人的官黑相護、BBC揭露「新疆警察檔案」、河南儲戶存款遭挪用、超過一千萬名畢業生就業困難、爛尾樓引起房貸斷供、北京四通橋抗議標語、鄭州富士康員工出走等種種抗爭，從人權議題到民生、經濟議題，主旋律其實都扣緊了中共的高壓箝制，而讓人愈看愈明的是，因為疫情始終沒有結束的一天，中國政府就能以「防疫」為由持續以健康碼管制人民進出、持續以核酸結果拉人集中隔離，儘管人們高舉的是一張張A4白紙，但上頭寫的是一次次習近平治理下的荒唐事蹟。
這些以「反封控」為號召的示威遍地開花，眾人都在看抗爭是否會演變成更大規模反政府運動，抑或是像過去用盡心力打壓並等待事件逐步冷卻。現在我們已經看到，有留學生遭到中國網路警察打電話恐嚇、推特上海量假帳號以色情廣告洗版騙過SEO、國內輿論出現示威者遭「境外勢力挑動」發起顏色革命等等，這些都是中共箝制民意的老技倆了，目的都在於「分化」，只要不同背景的抗議者無法因為相似的不滿合作，那麼1989年天安門廣場上，學生、工人、攤販、居民齊聚的畫面就再也不會發生。
目前各大城市聚集人群訴求各異，但大多數人只針對封控政策反抗，且最初群眾聚集是為了悼念火災罹難者，喊出的口號多半是表達三年來遭疫情壓抑的不滿，對於自由民主或改革的訴求仍相當少見，上街的人群也多半是焦慮未來就業的學生和擔心封控的人群，時至今日仍看不到跨行業的聯合、看不到知識份子與精英界的參與。換句話說，若沒有上述的組織與動員，官方只要在檯面上放鬆封控，如同賠償富士康員工般讓人「消消氣」，檯面下持續分化群眾，那麼社會改變的力量就會不攻自破，中國政府更能藉機加強對社會的控制，複製這套「新疆管控」應用在香港、澳門乃至全國。
就像習近平堅持動態清零政策時所說，若要長遠來看社會關係，那麼就得從政治上「算政治帳」。口號喊到最後，反抗的人能不能走到一起？還是這紙辛酸淚仍與過去燎原的星星火光一樣，最後黯然化為灰燼？