魔獸同框「鄉民女神」！IG悄關注吳卓源 網虧：被煞到了
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），來台加盟桃園永豐雲豹籃球隊，成為籃壇風雲人物，無論明星藝人、名媛貴婦，見到他都忍不住想合照、要簽名，讓魔獸感受到熱烈歡迎。眼尖粉絲也發現他開始關注台灣藝人，甚至與「鄉民女神」互相關注，人脈相當廣闊。
記者江芷稜/綜合報導
霍華德昨（28）日參加「GQ Men Of the Year年度風格大賞」，現場眾星雲集，包括陳柏霖、陳亞蘭、楊乃文、吳卓源、陳芳語等人都以時尚造型登場，超級球星現身，在名人間掀起一陣旋風，英文名同樣是Howard的音樂人李浩瑋，在活動後上傳後台合照，他和魔獸、李卓源、派偉俊開心合影，魔獸還比出勝利手勢，看來對於新朋友的招待頗為滿意。
魔獸在時尚活動走紅毯，興奮透露2005年首次造訪台灣，當時非常年輕，這次重返寶島，感受到球迷熱情感覺很棒，也把家裡的日常用品都搬來台灣了，有Longstay的打算。而活動結束後，在眾多明星之中，霍華德被粉絲發現他悄悄關注顏值很高的「鄉民女神」吳卓源，名單裡還追蹤胡釋安、柯震東等藝人，慢慢在台灣建立娛樂圈人脈。網友則虧他獨鍾吳卓源，似乎是「被煞到了！」