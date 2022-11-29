樹科大春季展演挑戰演出《金牌製作人》！早鳥優惠開跑
《金牌製作人》是一部2005年首映的美國歌舞片，此片改編自2001年的同名百老匯音樂劇，而這套音樂劇是根據1968年梅爾．布魯克斯的經典同名電影改編。樹德科大設計學院表藝系2023年春季展演將挑戰演出，師生協力呈現創新、跨領域的音樂劇，將於112年3月17日至18日假高雄大東文化藝術中心登場，早鳥票即日起至112年1月20日前可享75折優惠。
記者陳美嘉／高雄報導
《金牌製作人》劇中以工作苦悶而且膽小的會計師Leo Bloom為主角，其一直渴望成為百老匯的製作人，他的夢想終於在他遇到失意的金牌製作人Max Bialystock 時實現。在一次幫Max查帳的時候，Leo突然發現，爛戲雖然不賣座，但募到的資金比製作成本高，反而更賺錢。因此Max靈機一動打算與Leo聯手製作史上最爛音樂劇《Springtime for Hitler》，想不到這齣鬧劇竟然大受歡迎，但Max 卻又賺不到錢，最後還要坐牢。
飾演「LEO」的高昊說，自己是一個愛現又大方的人，此次的演出也學習到要如何以歡樂感染寡言沈默的同學。另一位「LEO」的陳志豪很感謝老師的耐心教誨，也認識到何謂美式幽默。飾演「Max」的符績揚笑說，自己平常少運動，體力不佳，要撐到2小時半的演出，包括肺活量及體能訓練都不能少。
副校長王昭雄表示，學生的表現實在是可圈可點，無論是劇本、英文、舞蹈、彩妝、及語言等等要能唱作俱佳，實在是很吃力的一件事。系主任兼製作人俞秀青指出，《金牌製作人》獲東尼獎15項提名、12項得獎，師生能演出此劇，在專業上必能有所斬獲。