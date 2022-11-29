員旅驚見火辣老闆娘！滴妹曬「白皙美腿」秒被阿滴揭真相
知識類型YouTuber阿滴的妹妹滴妹，因為與哥哥阿滴一同經營YouTube頻道「阿滴英文」，而受到網友關注。滴妹副業經營的手搖飲料店，首店設於台北車站，每每經過都有一堆客人在排隊，副業經營得有聲有色，分店從北部開到南部；近日，滴妹更帶著夥伴們去員工旅遊，還大方曬出「白皙美腿」照片，引起網友討論。
記者黃雅琪/綜合報導
網紅滴妹昨（28）日在IG曬出美照：「這是什麼神級長腿？我在墾丁天氣晴，帶『再睡5分鐘』來員旅，今年坐兩台大遊覽車。」原來滴妹與副業手搖飲的同仁們，搭車到南國墾丁員工旅遊，照片中的滴妹身穿白色素T、黑色超短熱褲，一身輕鬆裝扮辣秀超長美腿。不過親哥哥阿滴卻絲毫不留情面的回應：「假的，他很矮！」滴妹不甘示弱回嗆哥哥：「你才矮，你全家都矮。」同時也講到自己，令網友笑翻「撿到槍欸！」
難得外出遊玩放風的滴妹，心情顯得很愉悅還在限時動態寫下：「Napper Day1其實還沒到墾丁，我們剛是在大鵬灣，遊了湖，烤了蚵、燙了嘴。」滴妹還加碼曬出一張「背殺照」，一展修長雙腿。粉絲們在貼文留言，「180的長腿」、「皮膚太白了歐買尬」、「這是什麼神級長腿」、「藍天白雲，還有漂亮的滴妹。」