北市學生「班班等石斑」　漁業署：未發函停止供貨

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陳明信今受訪時說明，訊息由台北市教育局發文給各學校，請學校12月份暫停供應石斑魚，公文中是寫中央，但農委會表示沒有發文，台北市教育局稱這是台北市產發局訊息，而產發局訊息是來自全國漁會。
陳明信透露，據了解，目前受影響的僅有台北市，因為台北市進度本來就比較慢，在11月15日才第一次吃石斑魚，而高雄市11月初就吃到第一次，聽說南部還有學校已經吃到第2次甚至第3次，由於調度出現一些問題，至少12月無法供應台北市。
陳明信認為，對於團膳業者來說，吃石斑魚本來就是被動配合，菜單原先就有其他菜色，石斑魚不論是加菜或是換菜，對團膳業者都沒有影響，現在石斑魚沒有來，頂多把原來要加菜或是換菜的改成其他菜色即可。
「政策我覺得不可能跳票」，陳明信表示，目前只是12月吃不到石斑魚，可能要延期至1月或是2月開學後才會吃到，但不會僅吃到1次石斑魚後就喊卡。
漁業署傍晚透過新聞稿回應，供應商仍持續供貨給各縣市石斑魚，漁業署未發函縣市政府停止供貨；目前石斑魚內外銷市場暢旺，學校需求持續，已協請國教署及各縣市政府精確掌握供應需求並分批採購避免集中下單，漁業署也媒合產地養殖場充裕原料魚供應，以及跨區加強調度貨源與擴大加工產能，平衡供需與供貨順暢，讓全國公立國中小師生持續享用優質安全的石斑魚。
漁業署表示，執行學校午餐石斑魚專案，須選用取得三章一Q大規格原料魚，才能加工進行取肉、去刺、切塊，並規劃每個月供應1次。自10月開始供應，其中台北市、新北市等13縣市所轄學校已食用過1次，且部分縣市所轄學校師生已食用2次以上，食用校數約2086校，123萬人。
漁業署指出，國內養殖石斑魚內外銷市場活絡，自6月遭中國暫停輸入後，原規劃國內行銷1600公噸，迄今已銷售2047公噸，增加447公噸；規劃外銷300噸，迄今外銷量已逾1713公噸，以龍虎斑為主，增加1413公噸。另外學校午餐供應石斑魚口感風味佳富有彈性，廣受學校師生好評，各縣市同時下訂，或一次大量下訂採購2到3次的供應量，致短期內需求量大增。
漁業署說明，目前供應商仍持續供應石斑魚食材，並安排相關配送及出貨事宜，考量庫存量、加工量能，以及部分縣市與學校尚未食用第一次石斑魚須優先供應，已協請國教署及教育單位精確掌握供應需求，並請訂購單位分批採購避免集中下單，也媒合產地養殖場充裕原料魚供應，以及跨區加強調度貨源與擴大加工產能，讓食材供應更為順暢。
漁業署也說，樂見國內外民眾對石斑魚的喜愛，也跨部會與行政院食品安全辦公室、食藥署、國教署與各地方政府共同合作，為學校午餐供應石斑魚監測及把關，確保安全無虞，並持續輔導各供應商供貨順暢，讓師生開心享用美味石斑魚。