首屆新住民研究論文發表會 賽珍珠基金會深入新二代社群
為鼓勵國內優秀博、碩士生進行新住民相關議題之研究，財團法人台北市賽珍珠基金會（以下簡稱該會）將於2022年12月3日下午2點在國立台北商業大學國際會議廳辦理「第一屆新住民研究論文發表會」，邀請政府、學術、新移民組織代表、民眾進行交流，讓更多人關懷新住民及其子女在台現況。
記者賴正琳／綜合報導
根據內政部移民署最新資料顯示，目前在台新住民人口已有57萬人（資料截至111年9月底），其子女人數更到達百萬，絕對是個不容忽視的存在。財團法人台北市賽珍珠基金會為讓大家對新住民有更多的關注，特舉辦了「第一屆新住民研究論文獎助計畫」，共徵得了36件論文，並評選出博士論文優等獎1名、碩士論文優等獎3名及佳作獎5名，並將於2022年12月3日辦理發表會。
發表會將由優等獎得主分享其研究成果，內容包含了社會認知觀點下的台灣偏鄉農村社區新住民華語教學研究、越南婚姻移民女性離婚後在台生活的社會處境、法律華語教材設計以越南新住民為教學對象、台灣兒童文學中新住民形象及家庭關係探究等4篇，政府及該會代表、學者針對相關議題進行討論和交流。歡迎對相關議題感興趣的民眾踴躍報名，活動詳情及報名資訊可見該會官網，或電（02）2504-8088#20黎專員。