抓到！大陸漁船暗夜越界捕魚 台中海巡追6海浬押回13人
今（29）日凌晨1時許，海巡署台中海巡隊在大肚溪41浬處執行護漁任務時，發現一艘大陸漁船越界補魚，海巡隊多次廣播要求陸船停船受檢，但該船仍拒檢企圖躲避巡防艇查緝，追逐6海浬，終於強靠登檢成功，並將該船41歲蔡姓船長及船員共13人，押返台中港海巡基地碼頭偵辦，經查，鐵殼船體約100多噸，船上無漁獲，但有豬肉7公斤，已依規定通知檢疫局台中分局台中港檢疫站，派員清消並將豬肉封存帶回銷毀。
編輯中心／綜合報導
台中海巡隊表示，線上PP-10031巡防艇在29日1時3分，於大肚溪外41浬發現1艘中國大陸籍「閩平漁756XX」號漁船正拖網作業中，隨即多次廣播請陸船停俥受檢，唯該船蛇行拒檢企圖躲避巡防艇查緝，在海巡人員鍥而不捨追逐下，終於強靠登檢成功，經清查船上計有41歲中國大陸籍蔡姓船長等13人，鐵殼船體約100多噸，無漁獲；該船於111年11月28日中午，從福建省石獅市祥芝港出港，陸船非法越界捕魚事實明確，爰依據違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條及施行細則第42條等規定，將該船蔡姓船長及船員等13員安全押返臺中港海巡基地碼頭偵辦。
由於目前仍屬嚴重特殊傳染性肺炎與非洲豬瘟疫情期間，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒作業，杜絕嚴重特殊傳染性肺炎入侵。本次扣留大陸籍漁船船上全員初步量測體溫均正常，並經實施COVID-19家用快篩檢測均為陰性；另經清艙發現豬肉7kg，依規定通知行政院農業委員會動植物防疫檢疫局臺中分局台中港檢疫站派員清消並將豬肉封存帶回銷毀。
台中海巡隊說明，海象轉佳，中部海域常有陸船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦艇超前部署，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區指揮部統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標。
另外，留置大陸漁民的處所也已重新整修、強化隔間及通風等設備，避免發生群聚感染，成為防疫破口，完備留置調查相關事宜。同時也呼籲民眾若發現海上任何不法，請撥打（04）26572782或海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。（編輯：林莞茜）