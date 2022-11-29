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藍營關切選後電價將大漲？經濟部：是由外部審議委員決定

▲針對國民黨立院黨團於今（29）日上午舉行記者會，質疑蔡政府選後電價大幅是否上漲，對此，經濟部稍早做出回應。（圖／國民黨提供）
▲針對國民黨立院黨團於今（29）日上午舉行記者會，質疑蔡政府選後電價大幅是否上漲，對此，經濟部稍早做出回應。（圖／國民黨提供）

記者鄭妤安／台北報導

針對國民黨立院黨團於今（29）日上午舉行記者會，質疑蔡政府選後電價是否會大幅上漲，對此，經濟部稍早回應，能源價格大漲，是全球性的現象，各國也藉由大幅調整電價來因應，並強調電價調整「並非是政府單方面的政治決定」，而是已設有外部委員參與的審議委員會，由各領域專家學者、工商與消費者團體代表及官方代表所組成。

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國民黨立法院黨團今日上午召開「選後電價大幅上漲？」記者會，立法委員費鴻泰表示台電虧損2000億，明年將增資1500億，「可以看出台電撐不下去了」，黨團指出，資產已經是負值，要求蔡政府說明「明年是否漲電價？」

經濟部稍早回應，說明各國能源價格大漲，是全球性的現象，各國也藉由大幅調整電價來因應。

自今年截至8月底止，美國、歐盟、日本、南韓等電價上漲幅度介於10.8%至30%之間，台灣雖於7月調整平均電價8.4%，但僅限於調漲高壓以上用電大戶及住宅用戶1000度以上的用電，「這也是台灣今年通膨控制相對溫和的主因之一。」

經濟部接續說道，世界各國首先透過市場機制反應燃料價格，後因通膨嚴重，9月歐盟及美國的CPI年增率分別為9.9%及8.2%，各國陸續編列預算進行稅賦減免及補貼終端消費者能源支出，台灣並非特例。

像是韓國就調降燃料稅、LPG銷售稅，以及LNG免關稅；美國編列3690億美元執行氣候行動法案，提供38億美元的低收入家庭能源援助；法國政府延長補貼油品及天然氣，並訂定2023年家庭與小型企業的電價與天然氣價格調漲上限15%。

經濟部提到，國內電價面臨國際燃料價格上漲，優先採取減緩電價調整，以穩定終端電價及物價波動，並為確保台電公司可持續投資穩定供電，因此編列1500億元增資台電用於建設，協助台電推動電源開發及投資電網建設提升韌性。

至於電價調整的部分，「並非是政府單方面的政治決定」，而是已設有外部委員參與的審議委員會，由各領域專家學者、工商與消費者團體代表及官方代表所組成。

經濟部強調，電價審議委員會未來將持續透過電價審議機制，兼顧電價合理及穩定民生物價，尊重電價審議委員會的專業決議。

針對國民黨委員所指教的能源政策議題，經濟部則表示，此次能源全球性大漲，主因仍是燃料價格問題，即使是有使用核能國家，包括目前的台灣，也面臨相當的成本衝擊。

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