趙春山：抗中保台明年會發生作用

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夏立言表示，現在討論兩岸可不可能發生戰爭的議題幾乎天天有，這讓他感觸非常深，過去前總統馬英九執政時，兩岸非常和平安定繁榮，是和平之海，但短短幾年變成最可能爆發衝突的熱點，原因大家心知肚明，因此希望透過討論，為兩岸找到和平安定大道。
夏立言說，國民黨希望能維持現況，但這現況是要往前不斷進步的，至於為何國民黨有信心可以讓現況維持，還能進而往安定繁榮前進，是因為與對岸有九二共識這政治基礎，也許有人不相信九二共識，但又找不出替代方案，因此與對岸沒有政治基礎。
夏立言強調，國民黨絕對相信，兩岸關係可以有合作的領域，也有對抗的地方，國民黨主席朱立倫在很多地方都說過，國民黨的政策就是要有有堅強的國防（Defense），另一方面對於區域安全，就是要對話（Dialogue），這可確保兩岸和平穩定。
李喜明則說，對台灣而言，避免戰爭其實很簡單，把中國跟中共區分出來，把13億人與9000萬人分清楚，跟13億人親善點，創造出善意的氛圍。
李喜明說，一定抗中才能保台嗎？保台勢必要做，但應該要是「和中保台」，台灣應該要手上拿著棒子，但又輕聲細語；輕聲細語是和中，手上的棒子則是保台。
李喜明也表示，台灣兵役不是役期的長短，問題是有無好好訓練，割草、掃地1年比割草、掃地4個月還慘，因為會造成國家防衛的負擔，因此他提倡應建立自願的國土防衛部隊，由特戰部隊來訓練，由這來代替心不甘情不願的來當兵的人。
趙春山指出，抗中保台在這次地方選舉雖沒發生作用，但在明年一定會發生作用。如果這次大陸因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台的軍演發生在明年，國民黨還要不要選？可望出任美國聯邦眾議院議長的共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）明年可能訪台，到時中共不可能不做回應，這一回應就會有傷害了。（編輯：翟思嘉）1111129