聖誕老人現蹤新北耶誕城！80攤市集搶先看：打卡再拿好禮
聖誕老公公全台跑透透好忙！這回聖誕老人將在這個週末降臨新北耶誕城，跟民眾一起歡樂互動。12/2至12/4在板橋市民廣場舉辦為期3天耶誕市集，共計有80家特色店家進駐攤位，現場更打造雪白泡泡屋，泡泡屋裡會有聖誕老人每天定時和大小朋友同歡互動，還送你小禮物！更令人興奮的是，活動消費滿千還有200元現金抵用券可以拿；現場拍照打卡，還能立即拿到店家提供的精美商品。有得吃、有得玩，還可以拿好禮，趕緊收藏起來，這個週末就到新北板橋找聖誕老人啦！
記者汪睿琦/綜合報導
新北耶誕市集至今已邁入第9年，新北市經濟發展局每年都邀請新北嚴選優質店家進駐，就是要提供給民眾最優質的商品，過節的同時也可以增添新北市民在地認同感。今年嚴選80家在地優質店家進駐耶誕市集，以特色伴手禮、生活文創、在地美食、手做DIY四大主題，讓民眾拍玩耶誕城主題燈飾後也能來逛逛。其中新北市糕餅業職業工會舉辦「2022新北市聖誕麵包、聖誕蛋糕大賽」，得獎業者也將參與今年耶誕市集展售。
不僅大人可以買得開心，小朋友也可以玩得盡興。活動中除了將邀請MOMO親子台大哥哥大姐姐與大家帶動跳，現場還設有雪白泡泡屋，由聖誕老公公每天定時定點助陣，與現場小朋友近距離互動、發禮物！不過經發局提醒，12/2到12/4每天都必須先報名才能帶家中寶貝來參加，每組限時2分鐘，限定30組，名額有限，想帶孩子體驗聖誕氣氛的家長們動作要快了喔！
聖誕老人暖心見面會
🎅🏻活動地點｜板橋站前廣場－聖誕老人泡泡屋
🎅🏻活動時段｜12/2(五)～12/4(日)
- 時段一15:00-16:00 (開放30組，每組限2分鐘)
- 時段二17:00-18:00 (開放30組，每組限2分鐘)