本土副傷寒確診+1　10多歲女童發燒5天「感染源不明」

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莊人祥說，女童反覆發燒多天，但並沒有其他症狀，直到11月25日因檢驗出副傷寒桿菌（S. paratyphi A）通報後確診，同住家人及同班同學皆無疑似症狀。衛生單位已進行疫情調查並啟動相關防治措施，並安排個案同住家人採集糞便檢體送驗。
莊人祥表示，衛生單位嘗試進行疫調．但今年至11月27日6名副傷寒確定病例均為本土病例，個案之間都沒有流行病學上的關聯性，其中2人居住同縣市，其餘4人分布其他縣市，北中南都有，年齡介於10多歲至40多歲，發病期間為10月5例，11月1例，研判皆為零星個案。
莊人祥說，台灣近10年每年副傷寒少於10例，境外移入個案佔64％，今年本土累計病例數高已於2018至2021年，2018至2021年本土累積病例數分別為1、3、0、1例，提醒民眾、醫療人員提高警覺，不吃生食，食物應充分煮熟，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染。
副傷寒是第2類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起腸道傳染病，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、咳嗽、相對性心律減慢或身軀出現紅疹等。（編輯：陳清芳）1111129