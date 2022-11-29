等了7年！KARA回歸嗨炸MAMA 一開唱催淚粉絲：不哭好難
韓國不敗女團KARA，睽違7年以「5+1」的狀態下再度合體，今（29）日也出席韓國年度音樂盛事《2022 MAMA AWARDS》舞台，KARA這次不僅帶來新歌，還有經典組曲，勾起大家滿滿回憶。
娛樂中心/綜合報導
自2016年暫停一切活動的KARA，如今再度重返MAMA舞台，現任5名團員奎利、昇延、齡智、妮可、知英，均以一套黑色亮麗的禮服登上紅毯，一開口介紹「我們是KARA！」就讓不少粉絲感動落淚，稍早在KARA表演前，主辦單位先放出回顧影片，帶大家先一一回味KARA出道至今的點點滴滴，最後KARA夾雜著全場歡呼聲登場，並帶來一連串的經典歌曲。
讓許多觀看直播的網友們紛紛掉淚，「雞皮疙瘩起來了」、「在現場的話真的會哭出來」、「大前輩KARA」、「主要是還是跟出道時一樣美啊」、「時代的眼淚嗚嗚嗚」、「全場STEP起來！」、「以前的歌太好聽了」、「這才是真正的大前輩。」值得一提的是，在KARA先前曝光的最新MV中，都有已逝成員具荷拉的元素，放了6個位子、6隻麥克風、6組杯子，就連宣傳海報照片都替具荷拉留下空位。如今，睽違7年再度重回舞台，而且直接選擇MAMA做為回歸第一站，一舉一動均掀起粉絲們熱議。（編輯：詹鎰睿）