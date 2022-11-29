口罩令鬆綁 CSD中衛：衝擊不大，持續深耕海內外市場

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中衛行銷經理周令怡表示，中衛是醫材廠，生產超過三百種專業醫療耗材，並非僅生產口罩。預估解封後，口罩銷售量會下降，但不會馬上出現銷量腰斬的情況。且因應禁令解除，中衛為強化國內市場，會持續研發推出新款口罩，刺激買氣。例如自2017年以來，雪花系列一直是中衛聖誕節的熱門限量商品，每年獨特創意的雪花設計，是許多消費者經典收藏款。
今年聖誕節新推出的「萬花筒雪花」概念口罩，分別有白金色系「初心雪花」及藍紫色系「冀望雪花」二款，希望用色彩創造動人的希望。為了增加收藏樂趣，外盒採用六角形筒身設計，呼應完美對稱的六角形雪花。由側邊開啟時，就像開啟萬花筒的一端，市場反應熱絡。
周令怡說，除了顧好國內市場，CSD中衛也將持續深耕海外市場，像是日本及美國。今年8月初，CSD中衛於美國電商龍頭Amazon，上市全新時尚口罩品牌「COLO」，先滿足海外華人消費者，行銷品牌知名度後，進一步再擴大北美市場銷量。至於已進軍兩年的日本市場很穩定，日本消費者日常愛用白色基本款，今年冬天特別在日本推出台灣熱賣的「Simply White」口罩系列，深受日本人喜愛。
中衛表示，疫情爆發以來，中衛陸續開發的口罩超過百種以上，但有不少屬於客制化，諸如影歌星配合演唱會或活動，特別設計生產的非賣品，就不會上市銷售。綜觀上市各款口罩買氣，「牛仔丹寧口罩」親子口罩最好賣，因為中性又百搭，男女老少都能配戴，全家人外出時，穿親子裝再戴上親子口罩，更能盡享穿搭樂趣。