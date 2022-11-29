永和唐寶寶風波！炸物店老闆撐不下去　決定「頂讓店面」

口罩令鬆綁 CSD中衛：衝擊不大，持續深耕海內外市場

▲室外口罩禁令將鬆綁，口罩業是否受衝擊，CSD中衛評估衝擊不大，將國內外雙管齊下拓商機。（圖／中衛提供）
▲室外口罩禁令將鬆綁，口罩業是否受衝擊，CSD中衛評估衝擊不大，將國內外雙管齊下拓商機。（圖／中衛提供）

記者金武鳯/台中報導

戶外口罩令即將於12月1日解禁，是否會對口罩業帶來大衝擊？CSD中衛表示，解封後口罩銷售量預估會下降，但不會馬上出現銷量腰斬情況。因為近三年疫情期間，民眾已經養成戴口罩習慣，加上空污及季節性流感等因素，口罩仍具有極高的剛性需求。除此，為刺激買氣，CSD中衛會不斷推出新款口罩，並持續深耕海外市場，例如日本及美國，搶攻商機。

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隨著全球疫情趨緩，邊境解封，中央指揮中心已宣布，12月1日起鬆綁口罩禁令，室外空間與場所可以脫下口罩，室內運動與唱歌也可以不用戴口罩了。口罩令解禁，有人笑稱終於可以大口呼吸，但也有人早己習慣戴口罩外出，解不解除對他們不會造成影響。以生產時尚醫療口罩揚名的CSD中衛就說，口罩令解禁後，口罩銷量確實會下降，但對比疫情前的2019年，口罩使用量還是大大增長，已經回不去了！

▲迎接聖誕節， CSD中衛推出經典款雪花系列，有白金色系「初心雪花」及藍紫色系「冀望雪花」二款。（圖／業者提供）
▲迎接聖誕節， CSD中衛推出經典款雪花系列，有白金色系「初心雪花」及藍紫色系「冀望雪花」二款。（圖／業者提供）
中衛行銷經理周令怡表示，中衛是醫材廠，生產超過三百種專業醫療耗材，並非僅生產口罩。預估解封後，口罩銷售量會下降，但不會馬上出現銷量腰斬的情況。且因應禁令解除，中衛為強化國內市場，會持續研發推出新款口罩，刺激買氣。例如自2017年以來，雪花系列一直是中衛聖誕節的熱門限量商品，每年獨特創意的雪花設計，是許多消費者經典收藏款。

今年聖誕節新推出的「萬花筒雪花」概念口罩，分別有白金色系「初心雪花」及藍紫色系「冀望雪花」二款，希望用色彩創造動人的希望。為了增加收藏樂趣，外盒採用六角形筒身設計，呼應完美對稱的六角形雪花。由側邊開啟時，就像開啟萬花筒的一端，市場反應熱絡。

周令怡說，除了顧好國內市場，CSD中衛也將持續深耕海外市場，像是日本及美國。今年8月初，CSD中衛於美國電商龍頭Amazon，上市全新時尚口罩品牌「COLO」，先滿足海外華人消費者，行銷品牌知名度後，進一步再擴大北美市場銷量。至於已進軍兩年的日本市場很穩定，日本消費者日常愛用白色基本款，今年冬天特別在日本推出台灣熱賣的「Simply White」口罩系列，深受日本人喜愛。

中衛表示，疫情爆發以來，中衛陸續開發的口罩超過百種以上，但有不少屬於客制化，諸如影歌星配合演唱會或活動，特別設計生產的非賣品，就不會上市銷售。綜觀上市各款口罩買氣，「牛仔丹寧口罩」親子口罩最好賣，因為中性又百搭，男女老少都能配戴，全家人外出時，穿親子裝再戴上親子口罩，更能盡享穿搭樂趣。

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