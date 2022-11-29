《花路阿朱媽》求媽祖保佑！鄭東煥再訪台「必做2件事」
榮獲本屆金馬獎4項大獎提名，並代表新加坡角逐奧斯卡最佳國際影片的《花路阿朱媽》，導演何書銘與女主角洪慧芳應金馬之邀訪台宣傳，兩人拿著本片的特製導遊旗，一同造訪歷史悠久、香火鼎盛的松山慈祐宮，虔誠參拜各殿神明，不時讚嘆牆上雕刻的精美細緻，並開心與廟宇建築藝術合影留念，更最重要的是向媽祖祈求票房成功告捷！
記者黃雅琪/綜合報導
《花路阿朱媽》劇組的台灣行，一如片中這位新加坡大媽的南韓行一樣，可說是處處充滿驚喜。女主角洪慧芳非常喜歡來台灣旅遊，還幽默表示：「我們回新加坡的機票已經撕了！」洪慧芳也分享曾多次帶母親到台灣旅遊，對台灣的感情深厚可見一斑，這次來台灣不僅品嚐道地台灣料理，更遊歷傳統夜市，還跟許久不見的在台友人聚會，可說是非常充實。
導演何書銘也在忙碌的金馬獎頒獎典禮之後，抽空造訪故宮博物院，對院內的古文物發思古之幽情。至於在片中飾演暖心警衛的南韓資深演員鄭東煥，也在金馬獎期間首度訪台，鄭東煥回憶：「台灣很多人都說是我的粉絲，讓我覺得很意外，但我想是因為台灣人個性很體貼才這麼說。」雖然鄭東煥這次因為要趕回南韓參與舞台劇演出，行程緊湊無法多留幾天，但他也再三跟粉絲保證，之後一定會專程再來台灣登山、打高爾夫。
導演何書銘選用的超洗腦主題曲〈女性時代〉，歌詞與電影理念契合到讓觀眾驚嘆「以為是為電影量身打造！」其實這首歌早在2009年就已經推出，是由Seeya、Davichi、T-ara 3大人氣女團成員合唱，也因為成為《花路阿朱媽》主題曲，重新掀起影迷與歌迷的討論。