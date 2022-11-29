「那個男人」勤跑原鄉 陳其邁原住民地區得票率創新高
2022高雄市長選舉陳其邁以76萬6147票贏得市長連任，拿下近6成得票率。而其中，原鄉地區總得票率相較2018年市長選舉成長將近3成；在今年全國投票率最高的高雄市茂林區，以往被認為高雄原鄉區最深藍的地盤，陳其邁得票率同步創新高，從2018年的7.7%，5倍成長至37.5%。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市原民會主委阿布斯表示，這次原鄉對邁市長的支持，實在感動，並且是三個原鄉票數同步翻倍攀升，其中那瑪夏區得票率突破四成，茂林區也較2018年得票率成長了三成，見證了市長短短兩年很受族人肯定，最重要的進步是，年輕人重視自己的民主實踐，投票率極高，可見原住民對家鄉政治熱度很高。
陳其邁上任積極經營原鄉，短短兩年內勤跑山上高達13次以上，為歷屆至原鄉地區最多次的市長，歷經87水災、明霸克露橋斷，協助族人民生物資運補，造橋通路，也在第一時間搭乘直升機至災區探望族人。另外，陳其邁重視族語扎根及原民人才培育，首推高雄市原住民族語認證考試獎勵金、提高全國原住民族運動會代表隊選手獎勵金、創辦高雄市原住民族運動會等。
那瑪夏區邁進後援會會長阿布娪也表示，市長上任兩年多來，只要有機會上山，他總會近距離貼近傾聽地方農民及族人心聲，並對部落的農業、產業及文化復振的資源支持，原鄉族人被市長的誠意及行動感動，並在這次市長選舉過程中自發性組成有史以來的第一個市長原鄉後援會，希望可以跟市長在接下來四年裡繼續打拼，並讓原鄉可以和高雄起飛，成為市長在原鄉地區最強大的後盾。