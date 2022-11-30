房市／譜寫高雄房仲之路　信義房屋蔡岳霖獲頒優良殊榮

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談起自己的房仲之路，蔡岳霖分享，入行這6年間隨著信義房屋展店腳步，從左營市中心跨越到楠梓，更在109年以最年輕店長身分，至楠梓土庫展店。雖然每一次的調動都是新的區域，且擔任角色有所轉換，但他並不認為離開經營已久的熟悉地區可惜，反而本著核心理念「以人為本」、「先義後利」，用自己的熱情與真誠走入當地，重新建構起口碑，更在有能力帶人、擔任店長時，將這份理念持續向下傳遞，期許同仁能用更長遠的眼光追求目標。
蔡岳霖認為，房仲是個講求「人」的行業，只有持續精進專業並提供良好服務，業績自然水到渠成，因為「先義後利」構築起來的關係，也才會長久。他舉例，自己剛調任楠梓店時，人生地不熟，但不論生活大小事，仍熱情幫助每位遇到的人，曾在路上遇到一位神情慌張的阿姨，主動上前了解後，得知對方是這條路店面的屋主，因鐵捲門壞了不知如何處理，又一直遭到承租方責怪，讓阿姨心急不已，當下蔡岳霖除了安撫阿姨情緒、協助找廠商前來修繕鐵捲門，更耐心教導阿姨如何回覆承租方，順利解決阿姨的麻煩。
僅因一次偶然的協助，讓阿姨與蔡岳霖建立起友情，當有買賣屋需求時，第一個便指定由他服務，更表示「找蔡岳霖看房，是因為在他身上看見服務的熱情」，此後更將親戚朋友都介紹由他服務，即便後來蔡岳霖調店，彼此也如朋友般時常關心聯繫至今。蔡岳霖說，服務帶來的雙向感動，也是讓自己能持續在房仲路上保持熱情的原因之一。
談到此次獲獎，蔡岳霖表示，信義房屋讓自己從剛踏進社會、對未來徬徨的少年，到如今在高雄成家立業，除了發揮自我價值替人圓夢，也圓了自己與高雄一同成長的夢。而榮獲「高雄市優良不動產經紀人員」，更是讓自己以身為高雄不動產業的一份子為榮，並期許未來的自己，能持續用熱忱的服務與扎實的專業，發揮更大影響力，譜寫更多與高雄的故事。