今日最聚焦／18歲公民權提釋憲解套？學者：已過最好時機

我是廣告 請繼續往下閱讀
胡博硯表示，此次未過主因是選情特別冷，雖然該提案在立法院較無爭議、4大黨皆達成共識，但也因此未能引起熱烈討論，導致議題較冷、沒有爆點，大家也無法討論，民眾可能因此不買單。其實當初很多學者就主張此議題不需修憲，可以透過憲法解釋來做，但各黨為了交出修憲成果，卻沒有大力宣傳，導致人民對這個修憲成果無感、沒有動力去投票。
胡博硯指出，此次各黨對公投案的宣傳力道不足，民進黨已是較盡力宣傳的政黨，且傳統上認為年輕選票是其開拓的族群，過往對公投議題的宣傳都會搭配選舉，宣傳青年要返鄉投票，甚至會有青年返鄉選舉專車，這次宣傳聲浪、規模較小，在選情加溫上少了許多，與過去處理公投議題的熱度、實際作為相較，民進黨在18歲公民權修憲複決公投案上，不夠努力。
他說，其他政黨也有宣傳，像國民黨有宣傳，但只在「點」上面推動，缺乏「線」與「面」的連結，亦即沒有全面性的宣傳，即使前高雄市長韓國瑜的宣傳「蠻有梗」，但發布時機過晚，沒辦法形成討論熱度，再加上泛藍選民通常認為，年輕選民對民進黨較有利，可能反對此案，避免民進黨勢力擴大，因此即便國民黨支持該議題，甚至動用韓國瑜出來宣傳，仍難以消滅泛藍選民根深柢固的想法。
18歲公民權修憲複決無法跨過962萬票高門檻，在多數人預期之內，但不同意票高達501.6萬票，近5成反對，卻出人意料。綜觀各縣市對「18歲公民權修憲案」的支持度，以南部地區較高，嘉義縣投出最高同意比例6成；反觀離島地區的支持度較低，金門縣部分地區的反對比例近7成。
胡博硯坦言，不同意票的比例確實比他預期來得高許多，主要是選舉牽動到這次公投結果，當前社會「懲罰民進黨」的氛圍明顯，該議題屬民進黨較努力推動，再加上大部分選民直觀認為，民進黨吸引年輕選票，投票年齡下修對其較有利，但此次九合一選舉民進黨大敗，牽動到公投結果。
他說，深入分析可以發現南台灣縣市同意票比例稍高，但也不到突出，北台灣更不理想，金門離島部分，在傳統上以支持國民黨的比例稍高，牽動公投結果的影響更大。
另外，很多人擔憂公投通過後，18歲就能享有被選舉權，因而投下反對票。
胡博硯說，18歲即使有被選舉權，也會被限制，例如依憲法及現行法律規定，40歲才能參選總統、23歲才能參選立委與里長，並不是說只要修憲過，18歲就可參選總統、立委與里長。但這件事情，政府、政黨並沒有對外說清楚，且社會對該議題無感，就連中選會辦意見說明會都只有正方代表，沒有反方代表，大家都沒問題反而不利宣傳，沒有火花對戰的結果，就是民眾對議題無感，「沒人有問題，就無法回答、澄清。」
至於18歲公民權推動聯盟總召集人、台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴提到，希望直接使用釋憲的方式，或再提一次修憲公民複決，為18歲公民權解套。
胡博硯認為，釋憲無法解決問題，「因為已透過公投，讓憲法決定者，也就是人民把這條路給堵死了」，憲法讓人民享有複決權，既已透過公投否定該議題，就很難叫「憲法解釋者」去說明18歲可以投票，這是違背民意的，「我想任何一個國家的憲法解釋者，都沒有辦法在這種情況下，做出公民權下修至18歲的釋憲結果。」
那18歲公民權的下一步可以怎麼做呢？胡博硯表示，只能等到下一次修憲，這是唯一的辦法，「但說實在的，我們最好的時機點已經過去了」，即使全部程序從頭來過，也一定不會在2024年總統大選提出，因為這代表4大黨要再提一次修憲案，可能面臨再被「打臉」一次的狀況，再加上各黨現在內鬥、檢討選舉都來不及了，誰還有空處理修憲案？
他直言，造成修憲未過的最大主因，就是各黨根本不把18歲公民權當一回事，4大黨當初提18歲公民權修憲複決，只是「藉口」，表面上推出成功的修憲案，宣示意義大於實質意義，但說到底，「這些大人根本不關心18歲年輕人有沒有公民權」，若真的關心，宣傳熱度不會這麼低，依照民進黨現況也格外諷刺，目前內閣平均歲數這麼高，憑什麼宣稱讓年輕人參與政治。