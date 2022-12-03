出國10大熱點！人氣王哈日族超想去 搜尋冠軍讓人臉紅紅
跨年好想出國？不過經過快3年，你還知道外頭哪裡好玩嗎？哪裡又是人生必去朝聖一次的熱點呢？電商平台Klook盤點了站內搜尋量以及下訂量排行榜，整理出10大必玩海外人氣旅遊體驗，提供你一些規劃行程的靈感。熱銷體驗商品中的人氣王由2019年底才剛開幕的東京澀谷天空觀景台奪下，當時剛開幕就就碰上疫情攪局，很多台灣旅客聽過但沒去過，這回趁解封後趕緊上去體驗一波了！亞軍則是世界聞名的曼谷水上市場；第三名則是新加坡濱海灣花園《阿凡達世界：全新體驗》。至於搜尋量方面，熱情四射、滿足迷妹所有幻想的「首爾Wild Wild 猛男秀」快速竄升，勇奪搜尋量排行冠軍。
記者汪睿琦/綜合報導
根據平台統計數據指出，過去2個月海外旅遊商品預訂量月成長達4倍，其中以「體驗活動」類商品最受歡迎，佔整體預訂量3成，其次為「交通票券」和「租車」。另外體驗活動除了大型人氣樂園外，還有景點、體驗秀的門票，以及深入當地的一日遊行程也廣受歡迎。
疫情間話題新景點惹心癢！解封人氣直線飆
疫情期間，除了許多店家不敵銳減的客流而歇業，還是有不少景點在這3年間開幕。像是登上熱銷排行榜冠軍的「日本東京澀谷天空觀景台門票」，2019年底開幕不巧碰上疫情，但可從229米處觀景臺360度眺望東京美景傳出就造成轟動話題，讓許多台灣旅客心好癢，解封當然衝一波！
另外還有，搶在電影上映前於期間限定的新加坡濱海灣花園《阿凡達世界：全新體驗》身歷其境重溫納美文化，影迷的力量讓該熱點登上熱銷第3名；熱情四射、滿足迷妹所有幻想的「首爾Wild Wild <Dream>猛男秀」也是近幾年話題焦點，登上搜尋量排行冠軍。
舊愛還是最美！經典深入體驗一日遊依舊夯
雖然前女友可能一去不復返，但疫情前就愛去的口袋名單可是魅力不減啊！榜單中也可看到6項排名都是經典景點一日遊，像是泰國曼谷水上市場(第二)、韓國首爾N首爾塔門票（第六）、日本北海道一日遊（第七）、韓國南怡島一日遊（第八）、泰國大成遺址（一日遊）等，這些經典景點一日遊還是在榜上有名。
秋冬來了！泡湯、追雪、賞楓人氣飆
從快速竄升的熱搜體驗Top 5中發現，除了第一名的首爾Wild Wild <Dream>猛男秀外，第2名到第5名皆為台灣人熱愛的秋冬體驗，當然包含秋冬必去的賞楓賞雪到泡溫泉行程，像是前往大阪賞楓一日遊將楓葉之美盡收眼底、於大阪空庭溫泉放鬆身心，或朝聖白雪皚皚的世界文化遺產合掌村，足見台灣旅客迫不及待出走到日韓等地度假，讓季節性商品在近期的搜尋量也快速大增。
🏆熱銷海外體驗商品TOP10
🏆熱搜海外商品TOP5
- 日本東京澀谷天空觀景台門票
- 泰國曼谷水上市場一日遊
- 新加坡濱海灣花園《阿凡達世界：全新體驗》門票
- 日本東京teamLab門票
- 泰國曼谷SkyWalk觀景台門票
- 韓國首爾N 首爾塔門票
- 日本北海道一日遊
- 韓國南怡島一日遊
- 泰國大城遺址一日遊
- 法國巴黎羅浮宮快速通關門票
- 韓國首爾Wild Wild<Dream>猛男秀門票
- 日本京都保津川乘船票
- 日本大阪賞楓一日遊
- 日本大阪空庭溫泉門票
- 日本高山市＆白川鄉一日遊