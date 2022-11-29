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杏林春暖 名醫張明揚辦公益畫展慶七十夀辰

▲杏林春暖，不孕症名醫張明揚辦公益畫展慶七十夀辰。（圖／林鳳提供）
▲杏林春暖，不孕症名醫張明揚辦公益畫展慶七十夀辰。（圖／林鳳提供）

記者金武鳯/綜合報導

由美聲歌后小百合組成的綺麗合唱團，人才濟濟，學員中鄭雲的先生張明揚醫師，身兼子宮內膜異位症婦女協會執行長，與吳玉珍理事長幫助數不清的不孕症夫妻，成為名符其實最會「做人」的好醫師！今適逢張明揚七十壽辰，特舉辦公益畫展，義賣所得捐贈子宮內膜異位症婦女協會，造福更多不孕婦女。

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不孕症權威張明揚醫師，剛從台北長庚醫院生殖內分泌科主任級顧問醫師退休，但仍繼續服務有需要的婦女朋友。身為婦女協會執行長，常舉辦公益演講等活動，對於不孕症夫妻給予有效治療與溫暖鼓勵，造福成千上萬想要孩子的父母。 醫界聖手與人為善， 張明揚有著溫文儒雅醫者氣質，一生致力於不孕症治療 ，提攜晚輩不遺餘力，是一種落實生命種子的善循環！

▲不一樣的生日盛會，不孕症名醫張明揚辦公益畫展慶七十夀辰，義賣所得悉數捐出。（圖／林鳳提供）
▲不一樣的生日盛會，不孕症名醫張明揚辦公益畫展慶七十夀辰，義賣所得悉數捐出。（圖／林鳳提供）
張明揚會選擇投入醫界，是受到父親張鑽傳影響。張明揚說，在不公環境的日據時代，父親力爭上游，以優異成績畢業於台大醫學系，放棄高薪不求名利，返鄉服務從醫救人，用攝影記錄歷史，成為台灣第一位以最長時間用鏡頭寫鄉土歷史的醫生， 贏得當代鄉土攝影藝術家頭銜。

喜歡畫畫的張明揚，將父親在淡水河畔攝影模樣，用油畫呈現深刻印象，此畫作掛在大樓紀念父親一生喜歡攝影歲月。張明揚從小將多才多藝的父親視為偶像，三十多年來，他持續創作，題材多元，有生命醫學、父親母親人物特寫、台灣鄉土世界風景等油畫作品，當做一種值得紀念的人生回憶錄。在油畫作品中，感受到張明揚醫師的溫度與內心，人生七十才開始，果然生命有無限可能。

▲杏林春暖，不孕症名醫張明揚辦公益畫展慶七十夀辰。（圖／林鳳提供）
▲杏林春暖，不孕症名醫張明揚辦公益畫展慶七十夀辰。（圖／林鳳提供）
首次舉辦公益個展的張醫師適逢七十生日，將義賣所得捐贈子宮內膜異位症婦女協會，盼協助更多不孕或異位症婦女。會場有關中前院長等貴賓蒞臨，有藝人白冰冰等人也送花祝賀，可見張醫師夫婦的好人緣！另有長庚醫院副院長宋永魁教授、台灣子宮內膜異位症學會理事長曾啟瑞、綺麗合唱團與小百合老師、典典創意等團體共襄善舉，由愛心無國界林鳳策展主持的公益畫展，杏林春暖藝起明揚，光點台北慈善滿棚，正向能量有你們真好！

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