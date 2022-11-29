杏林春暖 名醫張明揚辦公益畫展慶七十夀辰

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張明揚會選擇投入醫界，是受到父親張鑽傳影響。張明揚說，在不公環境的日據時代，父親力爭上游，以優異成績畢業於台大醫學系，放棄高薪不求名利，返鄉服務從醫救人，用攝影記錄歷史，成為台灣第一位以最長時間用鏡頭寫鄉土歷史的醫生， 贏得當代鄉土攝影藝術家頭銜。
喜歡畫畫的張明揚，將父親在淡水河畔攝影模樣，用油畫呈現深刻印象，此畫作掛在大樓紀念父親一生喜歡攝影歲月。張明揚從小將多才多藝的父親視為偶像，三十多年來，他持續創作，題材多元，有生命醫學、父親母親人物特寫、台灣鄉土世界風景等油畫作品，當做一種值得紀念的人生回憶錄。在油畫作品中，感受到張明揚醫師的溫度與內心，人生七十才開始，果然生命有無限可能。
首次舉辦公益個展的張醫師適逢七十生日，將義賣所得捐贈子宮內膜異位症婦女協會，盼協助更多不孕或異位症婦女。會場有關中前院長等貴賓蒞臨，有藝人白冰冰等人也送花祝賀，可見張醫師夫婦的好人緣！另有長庚醫院副院長宋永魁教授、台灣子宮內膜異位症學會理事長曾啟瑞、綺麗合唱團與小百合老師、典典創意等團體共襄善舉，由愛心無國界林鳳策展主持的公益畫展，杏林春暖藝起明揚，光點台北慈善滿棚，正向能量有你們真好！