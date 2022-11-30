武陵農場櫻花季露營區！明上午8點準時開搶 攻略搶先看
每逢櫻花季，武陵農場的住宿總是秒殺，11/1武陵農場開放園區內民宿訂房，不到1分鐘內就被搶光光，讓向隅的民眾哀號：「比演唱會還難搶！」甚至打破去年5分鐘的紀錄。明（12/1）日早上8點武陵農場將開放新一梯次未來3個月露營區名額預約，以下攻略看完趕緊訂好鬧鐘，晚一分鐘可能就沒了啊！
記者汪睿琦/綜合報導
上回沒搶到民宿區的朋友們別急著扼腕，12/1早上8點開放預訂往後3個月（含當月）的露營區名額，晚上抬頭就能看到滿天星空和落羽松樹，也是另一番享受。武陵農場提醒，12/1早上開放系統以及專線預訂（露營區專線：04-25901470，04-25901265），依照先前民宿預訂方式「先到先贏」，有計畫安排要前往的民眾可能要拚手速了。
另外園區也提醒，成功預訂欲前往露營的民眾，因園區位於雪霸國家公園範圍內，因此必須遵守嚴禁煙火、不得攜帶寵物、不得使用高分貝音響、晚間十點嚴禁喧嘩等相關規定，另外還要小心獼猴的偷襲，晚間請務必鎖好食物以及零食，以防獼猴吸引竊取。
事實上，武陵農場位於台中、宜蘭交界處，藏匿在山間讓該處形成天然的避暑勝地，該地也針對不同花季有不同景色，像是最著名的櫻花盛開，每年228都搶翻天。來到11月正值落羽松季節，紅、橙、黃色的落羽松樹彷彿國外秘境，白天、夜晚觀賞都是不同風味。