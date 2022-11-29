看漫畫看進醫院！孫沁岳圓宅男夢 拍伊藤潤二《聰明鎮》
在「走鐘獎」獲得潛力新星獎的孫沁岳，近日與蔣勳、謝哲青、陳鳳馨等人，一起入圍「2022誠品閱讀職人大賞」的最佳說書人獎。孫沁岳從小喜歡動漫，斜槓講解漫畫的知識型YouTuber闖出一片天，不過他並沒有放棄對戲劇的熱愛，令他最開心的，是今年參與改編自日本恐怖漫畫家伊藤潤二作品的影集《聰明鎮》，和梁詠琪、陳姸霏、小S女兒許曦文（Elly）合作，孫沁岳說：「我一直都很想拍動漫改編的作品，在台灣這樣的機會不多，這次竟然可以完成心願，而且是大師伊藤潤二，真的覺得很幸運。」
記者羅凌筠/綜合報導
孫沁岳說：「我是受我媽媽影響的，她很愛看漫畫，而且她很年輕就生下我，我記得我第一次和她一起看的漫畫是《金田一少年之事件簿》，雖然當時還很小，有些地方看不懂，但已經被吸引。」媽媽對他的教育方式很開放，不反對他看漫畫，他卻曾因為看漫畫看到肺炎住院。回想這段往事，孫沁岳感到很不好意思：「以前我每天有50元午餐費，但我只會花10元買麵包，其他40元就存起來買漫畫，長期營養不良的結果，就是生病還感染了肺炎，住院住了1個禮拜。」
他2012年以男團「4ever」唱跳歌手的身分出道，之後轉往戲劇發展，演了幾年戲之後想要再進修，於2018年成功考取北京中央戲劇學院，「北漂」2年幾乎花掉他之前拍戲存下的積蓄，加上消失2年重返演藝圈，初期工作很不穩定，起心動念開始經營自媒體：「我一開始就想做知識類頻道，把稿子寫好，講我喜歡、有把握的東西，會感到比較自在。」
目前他的頻道已有30萬訂閱，但他從找資料、寫稿、拍攝到剪輯完成，平均1支片要花80小時才能完成，也經常帶著電腦到拍戲現場、趁空擋邊剪片；雖然辛苦，他卻樂在其中。據悉，他最高紀錄1個月接了7支業配：「我曾經碰過開價1000元的廠商，我還問對方『請問是美金嗎』？」但他非常感謝第1個來找他拍業配影片的廠商：「當時我完全不懂行情，開了非常親民的價格，而且我跟自己說，之後如果有機會再合作，我不會自動漲價，但他們人很好，至今我們還是保持合作，而且他們幫我加薪滿多的。」