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蔣萬安北市立委懸缺！王鴻薇4點聲明：不會參選立委補選

▲台北市議員王鴻薇，今（29）日晚間發表4點聲明，強調自己「不會參選立委補選」。（圖／NOWnews資料照）
▲台北市議員王鴻薇，今（29）日晚間發表4點聲明，強調自己「不會參選立委補選」。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

九合一選舉落幕，台北市長由國民黨候選人蔣萬安奪下，他在競選期間請辭立法委員，懸缺自28日起連五天開放登記申請，台北市議員王鴻薇呼聲高，但他先前曾透露沒有意願，今（29）日晚間，他在臉書上發布4點聲明，強調「不會參選立委補選」。

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王鴻薇說，感謝黨內部份同志和很多好朋友對我的期待，但他已向秘書長黃健庭、市黨部主委黃呂錦茹表達不會參選，並指出「不是避戰」，而是如果參選，「我會立即背負『落跑』之名」；王鴻薇也說，選舉日為明年1月8日，而我將在今年１２月２５日就職，「如果我參選，會被外界視為沒有必勝決心，無利於勝選！」。最後，她強調「無論徵召哪一位同志參選，我將全力支持並負責北松山區的輔選工作」。


以下為王鴻薇臉書全文：

#我不會參選立委補選

最近媒體不斷追問我是否參選立委補選，由於登記日在本周五截止，為了讓黨部能夠及時徵召適當人選，我做以下說明：

１， 周日（２７日）晚間我已向秘書長黃健庭表達不會參選。今天（29日）早上我再向市黨部主委黃呂錦茹表示不會參選。

２， 感謝黨內部份同志和很多好朋友對我的期待，我不是避戰，而是中選會的公告登記及選舉時間，使得我如果參選，等於在選後一周內即跑去登記參選補選，很多媒體朋友已提醒我會立即背負「落跑」之名。

３， 選舉日為明年1月8日，而我將在今年１２月２５日就職，如果我參選，會被外界視為沒有必勝決心，無利於勝選！

４， 我已和黨部明言，無論徵召哪一位同志參選，我將全力支持並負責北松山區的輔選工作。（編輯：林莞茜）

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