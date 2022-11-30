UBA／莫巴耶飆分秀　助政大22 連勝

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教練陳子威說，另一外援高布瑞上役右腳踝扭傷，今天只替補7分鐘，莫巴耶因而得扛更多責任，他也不負眾望，且內外俱佳。
莫巴耶兩分球13投中9、三分球3投中1、7罰中4，手感不錯，外帶4助攻3抄2阻攻，尤其前5戰他三分球5投不中，今天命中第一球，賽後開心說：「這是我的UBA第一記外線，high翻！」
繼第3戰贏僑光拿18分14籃板後2度「雙十」的莫巴耶說，陳子威教練、隊友對他都很好，他待在一支冠軍隊，「喜歡贏球、更想連霸，今天飆第1記三分球，意義尤其不一樣。」
他說，除想替政大連霸，UBA各種挑戰也當仁不讓，至於臺藝大的阿拉薩，暑假登峰造極兩人曾對過第一節，他說：「阿拉薩很強，但我喜歡挑戰，期待預賽再跟他對決。」
教練陳子威說，莫巴耶在美國打球時，就是內外兼修，尤會投三分球，來政大後，並沒限制他投外線，只是前5場他出手不多，今天「開轟」後，應愈有信心。
他分析，莫巴耶技巧稍佳，且有內有外，阿拉薩則很全面，上季大會得分、籃板、阻攻「三冠王」，兩人誰強得再觀察，但別忘世新也有3外援，健行本季初來乍到的新外援，據說活動力超強，對決值得期待。
莫巴耶說，在美國科羅拉多等地打多年球，高中平均約得23.4分、12.3籃板，「雙十」常有的事，三分球也進不少，初來乍到，對環境已很熟悉，食物也OK，打球最重要，尤其幫政大三連霸。
第一節政大只小贏5分，第二節28：19攻勢後，上半場50：36，下半場雙方無懸念，30分成交，游艾喆、林彥廷都得15分，各送出5、6 次助攻。
國體4連勝中斷，開季第2敗，累計4勝2敗，本季健行轉來的205公分中鋒王晟霖14分6籃板，平上季仍在健行對臺大他14分、10籃板「雙十」的UBA單場得分最高，謝承諳12分、楊承10分。