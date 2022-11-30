UBA／獨一無二「單打王」　畢業後挑戰職籃

我是廣告 請繼續往下閱讀
明年6月畢業，確定會投入職籃選秀，但因有修學程，未來不排除另有想法，「單打王」說：「如果UBA打完4年，從沒過雙十，肯定是遺憾。」
「單打王」是臺師新教練李秉鴻本季剛送給他、還熱呼呼的新封號，李秉鴻說：「許敬恩195公分又有天分，投、切一把罩，且擅防守，身體素質、衝撞能力俱佳，若不是運氣欠佳，過去老是受傷，應早就該打出名堂。」
李秉鴻更以「前無古人、後無來者」比喻許敬恩，他說，許敬恩「大小通吃」，碰到大個子防守，可以運球過人，遇到小個兒守他，就靠體型賣高打點，乃至飆三分球。
對於教練的形容，許敬恩說，應沒那那麼誇張，自己只是進攻的「技巧派」，單打尤可吸引對手包夾，替隊友製造空檔，位置則跟現打職籃的南湖、臺師雙重學長周桂羽很像，但「已轉型控衛的周桂羽學長較會傳球，我則游走在二、二號，傳球較不擅長。」他說。
也被拿來跟前泰山高中前鋒王泰傑相提並論，李秉鴻教練替他解套說，王泰傑較像「濫仗王」，球風跟許敬恩大不同。
受傷、運氣欠佳，許敬恩說：「大三上季前跟光復高中練習賽，鼻子被當時在陣的張俊生打斷，預賽第一階段7場都缺席，今年暑假長耀盃賽前，跟臺啤練習賽，左眼眉再被陳昱翰打破，又養傷好一陣子。」
本季前6戰許敬恩倒是準備充分，開季戰贏僑光科大，他即拿16分，第4戰贏德霖科大，兩分球7投中5、三分球4投中2，七成命中率攻下UBA四年來最高的20分，也是首破20，今天2度得20分，開季第3場上雙，近況不錯。
已打第4年，許敬恩從沒得分、籃板「雙十」，係因單場籃板從未上雙，最多是大二預賽對屏東大學抓9個，最高得分也是該季預賽對北大的18分，該季他全勤，打滿22場，含預賽15場、八強複賽7場，惜臺師無緣四強，只得第五，未打小巨蛋決賽，全季他場均7.4分、2.9籃板，過去3年最佳。
107學年大一，他全季打20場，含預賽14場、八強複賽5場，外加四強準決賽贏輔大，與健行科大冠軍賽則沒打，場均4.6分、2.4籃板。
最悶的大三上季，前述的季前鼻子被打斷，無緣預賽第一階段前7場，傷癒復出，全季共打14場，含預、複賽各7場，但狀況欠佳，平均上場11.7分鐘，且都替補，14場共只進11個兩分球（41投中11），命中率二成六八，三分球28投中7，二成五，場均3.5分、1.3籃板，生涯最低。
本季開季即進入狀況，許敬恩說：「南湖同梯現只有我還在打球，當年南湖在HBL戰績一般，高一到高三連3季八強，但各排七、八、八名，108學年進臺師後，大一菜鳥球季即晉四強，且獲亞軍，但過去兩季連掉第五，本季我最後一年，瞄準重返四強，肯定要及早準備，乃至超前部署，打自己明年6月畢業後，投入職籃選秀的身價。」