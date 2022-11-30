2縣市防豪雨！今「墜崖式」降10度 入夜低溫急凍13度
中央氣象局指出，今（30）日受到東北季風增強影響，水氣增多、溫度下降；北臺灣轉為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸及東北部雨勢較大、降雨也較持續，氣象局針對這兩地區，發布豪雨特報，民眾須特別留意；溫度方面，中部以北及宜花地區明顯轉涼，北臺灣的氣溫會由清晨的20度一路往下降，到了晚上就會降到17度左右，整日感受濕冷。
編輯中心/綜合報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新(29日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日東北季風挾冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，北台愈晚愈濕冷；中南部多雲時晴，白天舒適、晚微冷。各地區氣溫：北部21降至14度，中部18至27度，南部19至29度，東部16至27度。
明（1）日冷空氣籠罩，北台濕冷、中南部早晚微冷，北部、東半部有局部雨，中部有局部短暫雨的機率，南部多雲時晴。今晚、明晨氣溫降至最低，北台灣將出現13、14度的平地最低氣溫，有心血管疾病及高齡者，應注意保暖。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週五（2日）北部、東半部仍有局部雨，冷空氣漸減弱，氣溫略升，北台仍偏冷。週六（3日）有一天空檔，氣溫明顯回升；各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。下週（4）日另一波東北季風開始影響，北台灣再轉有局部短暫雨，氣溫漸降；下週一、二（5、6日）迎風面水氣增多，北部、東半部有局部雨，北台濕冷；中南部晴時多雲，氣溫稍降。（編輯：孫唯容）