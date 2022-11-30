長期家暴不想再忍！妻持雙刀刺殺熟睡夫 伴屍1小時自首
新北市三重重陽路二段，30日凌晨1點多發生一起兇殺案件，一名63歲季姓婦人疑不堪丈夫長期家暴，趁著72歲范姓丈夫熟睡時，拿菜刀、水果刀刺向其胸口、脖子，范翁倒臥血泊失去生命跡象，季婦伴屍一小時後自行投案，警訊後依依殺人罪嫌將她移送法辦。
編輯中心/綜合報導
根據警方初步調查，季婦與范翁兩人長年生活在重陽路二段某公寓，范翁平時經常酗酒，疑似言語暴力，時常懷疑妻子不忠，更家暴妻子長達30多年，季婦不堪受苦，數週前成功申請保護令，
季婦向警方供稱，29日晚間7點多，丈夫酒後再度言語辱罵，自己不堪受辱，一時情緒失控，等到30日凌晨1點40分左右，丈夫熟睡之際，手持菜刀、水果刀，朝范男頸部、胸口猛刺約5、6刀。
季婦犯案後陪伴丈夫遺體約1小時後，自行打電話報警，聲稱自己殺死丈夫，警方獲報到場，發現范翁倒臥血泊明顯死亡，立即封鎖現場並將季婦上銬帶回偵辦。警方已扣回作案兇器，全案將依殺人罪嫌移送法辦。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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