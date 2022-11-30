民進黨大選失利！矢板明夫點關鍵：2024鹿死誰手非常難說

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矢板明夫指出，自己在《產經新聞》上撰寫一則2024年各黨熱門候選人的文章，其中賴清德副總統代表民進黨、朱立倫主席代表國民黨、柯文哲市長代表民眾黨，總統大選出現三足鼎立的可能性比較大。
矢板明夫分析，九合一大選前，不少日本本土派人士可能會認為2024總統大選，賴清德一定會輕鬆取勝，因為，上屆蔡英文總統獲得了817萬票，韓國瑜僅獲得552萬票，再加上非民進黨勢力如果再分成朱立倫和柯文哲兩個陣營，那麼對民進黨的威脅就更小了。
不過，本屆大選後，情勢轉變劇烈，矢板明夫說，以台北市為例，蔣萬安的得票數，和四年前丁守中拿到的票數一樣，都是57萬票，說明國民黨的基本盤沒有變化，反觀陳時中，只拿到了三成多一點的選票，比民進黨的基本盤少了一成，而中間選民和年輕人，有很大一部分都投給了黃珊珊，黃拿到了25%以上的選票。
矢板明夫認為，蔡英文總統上次拿到的817萬票，「是民進黨基本盤+中間選民+年輕人的總和」，如果下次總統大選和這次一樣，中間選民和年輕人都跑去支持第三勢力的柯文哲，那麼，就會變成民進黨和國民黨的基本盤，以及第三勢力的三方較量，「鹿死誰手，非常難說。」
矢板明夫表示，民進黨在短時間之內失去了年輕人和中間選民的支持，現在看到綠營的一些檢討，很多還停留在文宣等技術性的層面，「說句老實話，這一次輸得這麼慘，一定不會是戰術上的問題，而是戰略上的問題」，如何挽回年輕人和中間選民的支持，對民進黨來說，是當務之急。（編輯：孫唯容）