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世足／不過就是一顆進球　C羅沒必要在此「據理力爭」

▲「C羅」Cristiano Ronaldo在葡萄牙對烏拉圭的比賽中，並未進球。（圖／美聯社／達志影像）
▲「C羅」Cristiano Ronaldo在葡萄牙對烏拉圭的比賽中，並未進球。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

現在困擾葡萄牙的不是晉級問題，而是能否為陣中主將「C羅」Cristiano Ronaldo拿到個人在世界盃的第9顆進球。根據西班牙記者Edu Aguirre報導，葡萄牙足協正準備提出證據向FIFA申訴，要求改判在對烏拉圭一戰的第一顆進球屬於C羅。此情此景如此熟悉，也實在讓人哭笑不得。

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葡萄牙上一場以2:0戰勝烏拉圭，報了上一屆被對手淘汰的一箭之仇，「B費」Bruno Fernandes個人梅開二度，幫助球隊提前取得了晉級門票。不過賽後C羅第一時間不是和隊友慶祝，而是和裁判爭論進球問題，他認為第54分鐘的那個進球，自己應該有碰到。

事實上，在一開始裁判也認定這是C羅打進的，但透過影片回放，加上比賽用球內部的500Hz IMU傳感器佐證，該球當時在飛行途中並沒有再碰到其他人，因此做出了改判，這球由Fernandes踢進。

不過C羅本人顯然對此相當在意，認為這一球有碰到自己的「頭髮」，不滿這個判決。Aguirre透露葡萄牙足協之後將向FIFA提供證據，證明此役第一球是由C羅打進。不用說，這樣的要求肯定是C羅團隊施壓的。

誠然，在世界盃上每一顆進球對於當事人來說都是巨大的、且有價值的，而且C羅距離追平葡萄牙隊史世界盃最多進球數紀錄就只差這一球，會極力爭取也是人之常情。

但在科技已經給出答案，球又是由無論在俱樂部、還是國家隊都一向力挺自己的B費打進，C羅這時候還硬是要將進球記錄攬在自己身上，沒有太大意義、而且顯得太小家子氣了。

雖然已經晉級，但不要忘了葡萄牙內部還有很多事情待解決，若不是北馬其頓幫忙解決義大利，他們能否從歐洲區資格賽附加賽脫穎而出，還是未知數。作為當家球星，眼下C羅要想的應該是如何幫助球隊走得更遠。

但因為他這樣的個人主義，讓球隊又被新聞淹沒，對葡萄牙眾將維持比賽專注度來說，恐非好事。國家隊可不是他的球迷見面會。

在曼聯時，他只因為主帥Erik ten Hag讓他坐板凳，就鬧了一整個秋天，甚至不惜用一個十分不體面的方式離隊。如今若這顆球不算在他頭上，難道他還要鬧一整個冬天嗎？

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