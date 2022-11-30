世足／不過就是一顆進球　C羅沒必要在此「據理力爭」

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事實上，在一開始裁判也認定這是C羅打進的，但透過影片回放，加上比賽用球內部的500Hz IMU傳感器佐證，該球當時在飛行途中並沒有再碰到其他人，因此做出了改判，這球由Fernandes踢進。
不過C羅本人顯然對此相當在意，認為這一球有碰到自己的「頭髮」，不滿這個判決。Aguirre透露葡萄牙足協之後將向FIFA提供證據，證明此役第一球是由C羅打進。不用說，這樣的要求肯定是C羅團隊施壓的。
誠然，在世界盃上每一顆進球對於當事人來說都是巨大的、且有價值的，而且C羅距離追平葡萄牙隊史世界盃最多進球數紀錄就只差這一球，會極力爭取也是人之常情。
但在科技已經給出答案，球又是由無論在俱樂部、還是國家隊都一向力挺自己的B費打進，C羅這時候還硬是要將進球記錄攬在自己身上，沒有太大意義、而且顯得太小家子氣了。
雖然已經晉級，但不要忘了葡萄牙內部還有很多事情待解決，若不是北馬其頓幫忙解決義大利，他們能否從歐洲區資格賽附加賽脫穎而出，還是未知數。作為當家球星，眼下C羅要想的應該是如何幫助球隊走得更遠。
但因為他這樣的個人主義，讓球隊又被新聞淹沒，對葡萄牙眾將維持比賽專注度來說，恐非好事。國家隊可不是他的球迷見面會。
在曼聯時，他只因為主帥Erik ten Hag讓他坐板凳，就鬧了一整個秋天，甚至不惜用一個十分不體面的方式離隊。如今若這顆球不算在他頭上，難道他還要鬧一整個冬天嗎？