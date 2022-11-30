丁寧遇狼師「拍拍床要她坐過來」　噁心感直竄全身

丁寧入行28年，演技洗鍊，2018年以電影《幸福城市》奪下金馬女配角獎，也多次提名金鐘獎，戲約不斷，修習瑜伽10多年的她，本身是領有教學執照的瑜伽老師，更是演藝圈著名美魔女。丁寧近日接受週刊專訪，透露小時候險些被老師侵犯的往事，恐怖陰影埋藏至今。
娛樂中心／綜合報導
據《鏡週刊》報導，丁寧表示，彰化老家透天厝的一樓是旅社及理容院，某天晚上，國小五年級的她，在樓下旅社看到愛慕的數學老師，當下感到不可置信，老師滿臉通紅，看起來喝了不少酒，一看到丁寧就牽著她進房間，並拍拍床鋪示意要她坐過來，丁寧愣住，渾身突然有種很不舒服的感覺，她直接轉身衝回樓上的住處。
人生如戲， 52歲丁寧近來接演Netflix影集《她和她的她》，即飾演女兒遭狼師性侵的母親，她回憶有次參加團體諮商，一名女孩說出10歲時被陌生人性侵害，嚴重到送醫急救，丁寧坐在女孩身邊，整個下午哭到撕心裂肺，進而對自己孩子產生擔憂，「我非常感謝那位有勇氣分享她的傷痛的女孩，因為她，療癒了我對未來的恐懼。妳們絕不會白白受傷的，每個傷口都能夠帶來更多的力量」。（編輯：楊穎軒）
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