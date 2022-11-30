高雄輕軌大順路段三工區　12/6起分區進場施工

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1、工區A：大順一路「博愛路至民族路」：111年12月6日起。
2、工區B：大順二路「民族路至九如路」：111年12月12日起。
3、工區C：大順三路「九如路至中正路」：112年1月3日起。
為降低輕軌二階工程大順路段向東推進施工造成交通影響，副市長林欽榮於工程施工前，已經數度召集捷運局、交通局、工務局、水利局、警察局交通大隊、三民區公所、苓雅區公所、左營區公所、鼓山區公所及輕軌施工團隊…等單位，進行跨局處協調；並指示市府團隊汲取先前輕軌美術館路及大順路段施工時之合作模式與經驗，於輕軌施工前要妥善規劃施工時程、交維措施、改道宣導、警力及義交部署、沿線停車規劃資訊、保護沿路雨豆樹木植生條件規劃等，並加強與當地里長及社區住戶宣導施工訊息並溝通說明，同時也將近期同步召開「高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會」會議，以妥善保護大順路沿線路隔島上雨豆樹木以及降低施工期間對周邊交通的衝擊。
捷運局表示，施工期間大順路沿線將取消路邊汽、機車停車格位，並設置汽車臨停彎與公車彎，維持雙向各2線車道通行，施工圍籬採分區陸續架設，另因應大順一路(博愛路至自由路)南側百貨商圈及美式大賣場於年底節日至農曆春節期間之龐大車流量，該路段南側先規劃為可移動式圍籬。於農曆春節前將施工圍籬退縮至中央分隔島緣石邊界，並增加東行方向維持原有三個寬幅，俟農曆春節連假結束後，施工圍籬再恢復至原規劃圍設位置。
捷運局進一步表示，大範圍改道牌面已設置完成，並規劃於施工段路口配置義交引導車流，另與區公所合作加強與當地里長及社區溝通說明，並發放摺頁圖卡及宣傳單，做好敦親睦鄰工作。同時透過多元管道(警廣、官網、臉書、line官方群組…等)傳播施工訊息讓市民知悉，讓施工期的交通衝擊降到最低！
捷運局特別呼籲，為維護用路人安全，請民眾事先留意施工資訊，行經施工路段請用路人依工區限速時速30公里減速通行，並依標誌標線行駛、注意行車安全，也建議用路人多利用鄰近東西向替代道路(明誠路、同盟路、建工路、十全路、九如路），南北向替代道路（博愛路、自由路、民族路、大昌路）提早改道，以節省用路人寶貴的時間。