拒背「落跑」罵名 王鴻薇：黨中央強行徵召也會說不參選
2022年九合一選戰結束後，延長賽「中山、北松山」立委補選，本週也將進行登記程序。相較於民進黨內較無爭議，國民黨至今人選未定。除了前立委羅淑蕾表達有意參選外，甫連任議員的徐巧芯則是因戶籍緣故無法參選，至於也頻頻遭到點名的議員王鴻薇今（30）日則出面表示，強調自己從頭到尾都非常堅定「沒有參選意願」。
記者丁上程／台北報導
王鴻薇表示，週日（27）晚間與今日早上都與國民黨秘書長黃健庭通過電話，都已經明確表達自己沒有參選的意願。「基本上我不是避戰，其實老實講我也不怕吳怡農。」王鴻薇說，主要是時序問題，上禮拜六才完成議員選戰，結果這個禮拜就去登記參選立委補選，「大家就立刻會說王鴻薇落跑，我敢保證，只要我去登記那一天開始，大家一定會說，史上最快落跑的議員。」
媒體也追問，若黨中央執意強行徵召參選，將會如何應對？對此王鴻薇則強調「我會跟黨中央說我不能、我也不會參選。」王鴻薇說，12月25日就職議員，1月8日家是補選投票日，幾乎可以確定對手就會用輿論抨擊她是「吃碗內、看碗外」，或是根本沒有勝選決心、選假的。在這樣的情況下參選，會陷入一個非常尷尬的局面，因此自己昨天晚上才透過聲明，讓所有支持她、勸進她的朋友們了解她的決定。
王鴻薇也直言，過去歷次縣市首長選戰之後，一些立委由於有參選首長，所以選後補選日幾乎都是在同一天，但唯獨今年蔣萬安這一席，中選會的速度非常快，「週六九合一選舉才結束，隔兩天就要進行補選的登記，接著在禮拜五就截止。」王鴻薇直言，這樣的安排根本完全不利於這次參選議員的民意代表。