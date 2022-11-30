NBA／Doncic41分大三元！Curry關鍵走步 勇士不敵獨行俠
金州勇士今(30)日在客場對戰達拉斯獨行俠，雙方激戰到比賽最後一分鐘，勇士明星射手Stephen Curry在關鍵回合出現要命的走步違例，讓球隊錯失反撲機會，終場他們以113:116輸球，終止3連勝。
記者黃建霖/綜合報導
勇士這一場全隊開賽打得有氣無力，被對手打出一波23:6的攻勢，不過好在他們急時回穩，在Curry的帶領下，逐步追回失分，半場打完僅有落後1分；第三節兩隊形成進攻大戰，獨行俠在Doncic該節打完已經準大三元的情況下，帶著5分領先進入到末節。
隨著時間流逝，雙方之間的對抗進入到白熱化，最後1分23秒獨行俠領先3分，Curry上籃得2分，但隨後Doncic也跳投拿2分，最後一攻Curry被吹走步，也就失去了最後的反攻機會。
Doncic這場27投14中，狂砍41分12助攻12籃板，同時球隊將勇士三分球限制到43投僅11中，成為致勝關鍵；Curry命中5顆三分球，得到32分5籃板5助攻，但其他主力球員的進攻表現不夠理想。
勇士在開季的亂流之後，最近5場比賽慢慢走回正軌，賽前已經衝回了西區前8的位置，今天輸球之後，11勝10敗，排到西區第9，而獨行俠則是重回西區前10。