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浮載30年！金門大橋正式通車　開啟交通新象

▲浮載30年，金門大橋正式通車開啟金門交通新頁。（圖／資料照片）
▲浮載30年，金門大橋正式通車開啟金門交通新頁。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

耗時12年時間興建的「金門大橋」在今年10月底正式通車，過去大小金門只能依賴水頭、九宮碼頭間的交通船往返景象已經不復見，過去來回將近1小時的船程也縮短只要開車短短5分鐘就能順利到達。

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金門大橋的全長達5.4公里，跨海長度則有4.8公里，總長度甚至是澎湖跨海大橋的兩倍之多，這座橋更是國內跨海大橋工程史上重要的一頁，面對嚴峻的施工環境與條件，也讓這座大橋從興建之初就備受各界關注和金門鄉親期待。

綜觀金門大橋建設的目的，在於改善大小金門之間的交通現況，以提供兩地間一道全天候快捷、安全的陸路交通運輸路網，落實政府提昇小金門居民基本生活品質的政策。而在戰地政務結束以後，金門縣政府與中央於民國82年12月辦理「大小金門離島交通改善整體規劃」，認為興建金門跨海大橋為有效改善大小金門間交通之最佳方案，為大橋首次提出。

而在其後各項大小選舉中，金門大橋總是會在選舉過程中不斷被提出，選後則是銷聲匿跡，載浮載沉數十年，甚至被當地民眾戲稱是一座「選舉浮橋」。終於，經過金門各界人士20年的倡議奔走，終於在前總統馬英九任內核定，並在100年1月9日由馬總統親自主持動工典禮以「三分交通，七分觀光」為建橋基礎和定位，肩負起穩定陸路運輸、提升觀光效益、落實照顧離島居民生活，同時也能讓大小金門的利用土地得到更完整的規劃，配合區域整體開發，帶動地方整體繁榮與進步及促進觀光產業，整合大小金門醫療資源。

在大橋通車之後，烈嶼鄉與金門地區將可以全天候透過陸路聯繫，解決大小金門間物資運送、緊急醫療及居民往來不便之現況外，更可配合金門國家公園藉由大小金門路網之串聯，有效促進金門地區觀光遊憩系統之開發，達到改善當地居民交通、人道救援及提昇整體觀光價值之綜合效益。
 

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